"Ne kadar istesek de Bitcoin'i yasaklayamayız"

ABD'li Demokrat Senatör Mike Crapo, ABD'nin her ne kadar istese de Bitcoin'i yasaklayamayacağını öne sürdü.

ABD Senatosu Bankacılık Komitesinin dün kripto para birimlerine yönelik düzenlediği toplantıda Crapo, kripto para birimlerine yönelik olumlu değerlendirmelerde bulundu: Böyle olması gerektiğini savunmuyorum fakat eğer ABD kripto para birimlerinin ülkede kullanılmasını istemese ve kripto para birimlerini yasaklamaya kalkışsa, bunu yapamayacağını düşünüyorum çünkü bu küresel bir teknoloji ve yeniliktir.

Crapo, açılış konuşmasında Bitcoin'e yönelik olumlu yorumlar yaparken, teknoloji sıçramalarının kaçınılmaz olduğunu ve ABD'nin de yeniliği uygulama konusunda öncü olması gerektiğini söyledi. Crapo, Dijital teknoloji yeniliklerinin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Bu yenilikler faydalı olabilir ve ABD'nin de söz konusu yenilikleri geliştirme ve bu alanda ne gibi kurallar uygulanması gerektiği konusunda öncü olması gerektiğine inanıyorum dedi.

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Crapo, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fayda sağlayabileceğini altını çizerek şöyle devam etti: Doğru bir yaptırım dengesiyle, dijital para birimleri ve sahip oldukları yeniliklerin altlarında yatan teknolojiler anlamlı faydalar sağlayabilir. Bu toplantı boyunca bu ekosistem hakkında öğrenmek için oldukça heyecanlıyım.

Aralarında Kevin McCarthy ve Patrick McHenry'nin bulunduğu bazı senato üyeleri Crapo'yu desteklerken, McHenry, Bitcoin'in durdurulamaz bir güç olduğunu söyledi. McCarthy ise Bitcoin'i sevdiğini belirtirken, Facebook'un kripto para birimi projesi Libra'nın merkezi ekosistemini eleştirdi.

Söz konusu toplantıda konuşan Circle CEO'su Jeremy Allaire, yasa yapıcıların kripto para birimlerine yönelik yaptırım boşluğunu doldurmasının, kripto para birimlerine yönelik hizmet veren şirketlerin ABD'den taşınmasını önleyebileceğini belirtti.