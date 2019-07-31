‹ Önceki Haber Çin: ABD ile ticaret müzakereleri 'yapıcı' Çin: ABD ile ticaret müzakereleri 'yapıcı' Sonraki Haber › British Airways pilotları greve hazırlanıyor British Airways pilotları greve hazırlanıyor

"Ne kadar istesek de Bitcoin'i yasaklayamayız"

31.07.2019 - 16:16 | Son Güncelleme :
"Ne kadar istesek de Bitcoin'i yasaklayamayız" | Bitcoin Haberleri

ABD'li Demokrat Senatör Mike Crapo, ABD'nin her ne kadar istese de Bitcoin'i yasaklayamayacağını öne sürdü.

ABD Senatosu Bankacılık Komitesinin dün kripto para birimlerine yönelik düzenlediği toplantıda Crapo, kripto para birimlerine yönelik olumlu değerlendirmelerde bulundu: Böyle olması gerektiğini savunmuyorum fakat eğer ABD kripto para birimlerinin ülkede kullanılmasını istemese ve kripto para birimlerini yasaklamaya kalkışsa, bunu yapamayacağını düşünüyorum çünkü bu küresel bir teknoloji ve yeniliktir.

Crapo, açılış konuşmasında Bitcoin'e yönelik olumlu yorumlar yaparken, teknoloji sıçramalarının kaçınılmaz olduğunu ve ABD'nin de yeniliği uygulama konusunda öncü olması gerektiğini söyledi. Crapo, Dijital teknoloji yeniliklerinin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Bu yenilikler faydalı olabilir ve ABD'nin de söz konusu yenilikleri geliştirme ve bu alanda ne gibi kurallar uygulanması gerektiği konusunda öncü olması gerektiğine inanıyorum dedi.

##$HABER_1456522$##

Crapo, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fayda sağlayabileceğini altını çizerek şöyle devam etti: Doğru bir yaptırım dengesiyle, dijital para birimleri ve sahip oldukları yeniliklerin altlarında yatan teknolojiler anlamlı faydalar sağlayabilir. Bu toplantı boyunca bu ekosistem hakkında öğrenmek için oldukça heyecanlıyım.

Aralarında Kevin McCarthy ve Patrick McHenry'nin bulunduğu bazı senato üyeleri Crapo'yu desteklerken, McHenry, Bitcoin'in durdurulamaz bir güç olduğunu söyledi. McCarthy ise Bitcoin'i sevdiğini belirtirken, Facebook'un kripto para birimi projesi Libra'nın merkezi ekosistemini eleştirdi.

Söz konusu toplantıda konuşan Circle CEO'su Jeremy Allaire, yasa yapıcıların kripto para birimlerine yönelik yaptırım boşluğunu doldurmasının, kripto para birimlerine yönelik hizmet veren şirketlerin ABD'den taşınmasını önleyebileceğini belirtti.


‹ Önceki Haber Çin: ABD ile ticaret müzakereleri 'yapıcı' Çin: ABD ile ticaret müzakereleri 'yapıcı' Sonraki Haber › British Airways pilotları greve hazırlanıyor British Airways pilotları greve hazırlanıyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.082 Değişim: -0,59% Hacim : 6.713 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 101.540 31.07.2019 Yüksek 103.066
Açılış: 103.059
5,5426 Değişim: -0,30%
Düşük 5,5101 31.07.2019 Yüksek 5,5644
Açılış: 5,5594
6,1724 Değişim: -0,50%
Düşük 6,1537 31.07.2019 Yüksek 6,2095
Açılış: 6,2033
254,55 Değişim: -0,48%
Düşük 253,49 31.07.2019 Yüksek 256,05
Açılış: 255,77
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.