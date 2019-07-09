"Libra'nın merkezi denetime ihtiyacı var"

Çin Merkez Bankası (PBoC) üst düzey yöneticilerinden Mu Changch'un Facebook'un kripto para birimi Libra'da kullanılan teknolojinin saniye başına işlem sayısının yeterli olmaması sebebiyle merkezi gözetime tabi tutulması gerektiğini söyledi.

Caixin'de yayınlanan bir yazıda Changch'un, merkez bankasının Pekin'de Libra'nın hala erken evrelerinde ve dengesiz bir kod kalitesine sahip olduğunu belirtti. Changch'un, şunları yazdı:

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Libra merkezi Blockchain'den merkezsizleşmiş Blockchain'e beş yıllık bir geçiş süreci sundu. Fakat bu zaman çizelgesini takip etmek zor. Libra'nın Blockchain kullanmasına gerek yok, fakat Blockchain kullanımı kripto para birimleri endüstrisi fikir ve desteğini alarak diğer yatırımcıların da dikkatini çekiyor.

Libra'nın tanıtım yazısına (white paper) da değinen Changch'un, merkez bankaları ve uluslararası organizasyonlara, sınır ötesi dijital para birimlerinin tekel haline gelmelerini engellemek için çalışmaları gerektiği uyarısını yaptı.

Geçen ay Facebook Libra ve dijital cüzdan Calibra'yı tanıttıktan sonra söz konusu kripto para biriminin 2020 yılında piyasaya sürüleceğini açıklamıştı.