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"Küresel riskler ve tehditler karşısında Bitcoin güçlü"

17.06.2019 - 12:26 | Son Güncelleme :
"Küresel riskler ve tehditler karşısında Bitcoin güçlü" | Bitcoin Haberleri

BtcTürk’ün CEO'su Güneri, piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin'in, ABD ile Çin ve Meksika'nın öncülük ettiği küresel ticari gerilimlerin yanında diğer küresel risk ve tehditler karşısında yayılma ve fiyat anlamında olumlu etkileneceğini söyledi.

Facebook'un Haziran ayında duyurulması beklenen kripto para birimi, Bitcoin fiyatına yönelik teknik analizler, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile IBM Corp., KPMG ve Walmart'ın dahil olduğu blockchain işbirliği ve Visa'nın blockchain'e dayalı yeni ödeme ürünü gibi gelişmelerin yanında kripto para birimleri yatırımcıları küresel gelişmeleri de izliyor. ABD'nin Çin ve Meksika'ya yönelik ek gümrük vergileri tehditleriyle güvenli liman arayışında olan yatırımcıların etkisiyle kripto para birimleri piyasalarında da hareketlenmeler görüldü.

Kripto para birimi borsası BtcTürk’ün CEO'su Özgür Güneri, kripto para birimleri ve küresel gelişmelere ilişkin DHA'nın sorularını yanıtladı. Güneri, Bitcoin'in merkeziyetsiz yapısına dikkat çekerken, Bitcoin'in söz konusu gelişmeler karşısında olumlu etkileneceğini söyledi. Güneri, küresel ticari gerilimlerin kripto para birimleri üzerindeki etkisine ilişkin şunları söyledi:

Bitcoin merkeziyetsiz, arkasında bir devlet veya bir şirket olmayan, tamamen şeffaf ve açık kaynak kodlu teknolojiden gücünü alan bir dijital varlık. Bitcoin bazı kullanıcılar için değer saklama aracı, bazıları için ödeme yöntemi, bazıları için ise alım-satım işlemlerine dayanak varlık olarak görülüyor. Bitcoin'in fiyat oynaklığı zaman zaman çok yükselmesine rağmen küresel siyasette, ekonomide ve piyasalarda oluşan ve oluşabilecek riskler karşısında güvence sağladığı da bir gerçek.

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Bu çerçevede diğer finansal varlık ve piyasalarla korelasyonu olmaması ve sahip olunan Bitcoin'in tüm kontrolün tamamen kullanıcının kendi elinde olması gibi başlıca sebeplerle Bitcoin tercih edilmektedir. Sadece ABD, Çin arasında değil farklı coğrafyalardaki riskler ve tehditler karşısında da Bitcoin'in yayılma ve fiyat anlamında olumlu etkileneceğine inanıyorum.

Güneri, yatırımcıların bir süredir beklediği Facebook'un kendi kripto para biriminin, sosyal medya uygulamasının çeşitli platformları üzerinde kullanılması beklentisiyle kripto para birimlerine erişimi artıracağını söyledi. Buna rağmen Güneri, söz konusu kripto para biriminin Bitcoin karşısında başarı şansının düşük oluğunu belirtti ve ekledi:

Kripto paraların bireysel ve kurumsal kullanıcılar arasında yayılmasını destekleyecek her önemli gelişmenin kripto paralara olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Facebook'un çeşitli platformları üzerinden kripto para kullanımını kolaylaştırması ve kullanıcıları kripto paralara erişebilir hale getirmesinin önemli faydaları olacaktır. Bu yaklaşımı ortaya koymakla beraber Facebook'un kendi kripto parasının Bitcoin karşısında başarı şansının çok düşük olduğunu düşünüyorum. Merkeziyetçi olmayan, ve anonim ancak güvene dayalı bir altyapı üzerinde yaşayan Bitcoin bir tarafta varken ve kullanıcılarının mahremiyeti noktasından ciddi eleştiriler alan merkezi bir yapının kripto parasının Bitcoin için tehdit değil tam tersi avantaj olduğuna inanıyorum. Ancak Facebook'un kripto parası diğer proje kripto paralar için ciddi bir rakip olarak ortaya çıkabilir.

Facebook'un yanında Visa ve IBM gibi şirketlerin blockchain teknolojilerine yönelik çalışmalarıyla ilgili Güneri, Kripto paraların, başta Bitcoin olmak üzere, adaptasyonun hızlanması bireysel kullanıcılar ile başlamış olmasına rağmen kurumsal yatırımcıların geliştireceği hizmetler adaptasyonu daha da hızlandıracaktır. Tüm bu gelişmelerin Bitcoin için olumlu olduğunu düşünüyorum dedi.


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