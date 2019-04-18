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Kripto paraların piyasa hacmi 180 milyar dolara yaklaştı

18.04.2019 - 12:46 | Son Güncelleme :
Kripto paraların piyasa hacmi 180 milyar dolara yaklaştı | Bitcoin Haberleri

Kripto para birimleri piyasa hacmi, önde gelen şirketlerin blockchain adaptasyonlarının artmasıyla 180 milyar dolar düzeyine yaklaştı, Bitcoin 5 bin 250 doların üzerinde işlem görüyor.

Söz konusu adaptasyon kapsamında İsviçre merkezli gıda şirketi Nestle, süpermarket zinciri Carrefour'la yaptığı işbirliği kapsamında, müşterilerine Mousline marka patates pürelerinin dağıtım ve tedarik süreçlerini takip etme imkanı sunuyor.

Nestle'den yapılan açıklamada söz konusu girişimin şirketin ulaştırmadan sürdürülebilirliğe çeşitli konularda yapılan ve gıda sektöründe güven oluşturmayı hedefleyen çeşitli blockchain projelerinden biri olduğu belirtilirken, işbirliği kapsamında müşteriler Mousline ürünü üzerindeki QR kodunu akıllı telefonlarına okutarak ürünün Nestle fabrikalarından Carrefour mağazalarına olan yolculuğunu izleyebiliyor. Müşteriler ürünün üretim tarihi, kalite kontrol parametreleri, depolanma süreçleri ve depoların yerleri gibi çeşitli bilgiler edinebiliyor.

Gelişmelerin ardından perşembe günü piyasada görülen artış eğiliminin etkisiyle piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.80 artışla 5 bin 283 dolara yükseldi ve 93 milyar 254 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.9unu oluşturdu.

Toplam 2 bin 126 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 80'i yükseldi ve yüzde 14.55 ile en çok 15'inci sıradaki Tezos değer kazandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 0.58 ve yüzde 0.20 ile sırasıyla yalnızca Bitcoin Cash ve Tether düşerken, yüzde 5.13 ile de en çok Binance Coin yükseldi.

Piyasadaki artışa paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 1.7 artışla 179 milyar 373 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 43 milyar 304 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.80

2.Ethereum yüzde 2.84

3.Ripple yüzde 4.72

5.EOS yüzde 0.64

6.Litecoin yüzde 0.79

7.Binance Coin yüzde 5.13

9.Stellar yüzde 2.0

10.Cardano yüzde 0.57 yükselirken

4.Bitcoin Cash yüzde 0.58

8.Tether yüzde 0.20 düştü.


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