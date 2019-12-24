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Kripto paralarda 'Youtube' etkisi

24.12.2019 - 12:46 | Son Güncelleme :
Kripto paralarda 'Youtube' etkisi | Bitcoin Haberleri

Sosyal medya sitesi Youtube'un kripto para birimleriyle ilgili içerikleri zararlı ve tehlikeli içerik olarak adlandırarak platformdan kaldırmasının ardından piyasadaki artışın yerini düşüşe bırakmasıyla, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 79'u düştü.

Youtube'un kripto para birimlerine yönelik videolar paylaşan kanallardaki bazı videoları platformdan kaldırdığı yönündeki haberler, salı günü, piyasada yeniden aşağı yönlü bir seyir izlenmesine neden oldu. Kanalında 210 binin üzerinde abonesi bulunan ve kripto para birimlerine yönelik videolarıyla bilinen Youtube kullanıcısı Chris Dunn, resmi Twitter hesabında Youtube'un zararlı ve tehlikeli içerik tespiti ile bazı videolarını kaldırdığını açıkladı. Dunn'ın yanında Chico Crypto, The Cryptoverse, Crypto Tips ve BTC Sessions kanallarının da kripto para birimleri barındıran içeriklerinin platformdan kaldırıldığı görüldü. Söz konusu durumla ilgili Youtube'dan açıklama beklenirken, şirket henüz bir yorum yapmadı.

Gelişmelerin ardından kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.79 düşüşle 7 bin 408 dolara geriledi ve 134 milyar 243 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68.8'ini oluşturdu.

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Toplam 4 bin 960 adet kripto para biriminin işlem gördüğü piyasanın en büyük 100 biriminden son 24 saatte 79'u düştü ve piyasadaki düşüşe yüzde 10.02 ile 97'nci sıradaki Aidos Kuneen öncülük etti. En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 0.77 ile yalnızca Tether yükseldi.

Söz konusu düşüşe paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 2.06 düşüşle 194 milyar 949 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 79 milyar 959 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 1.79

2.Ethereum yüzde 2.53

3.Ripple yüzde 1.14

5.Bitcoin Cash yüzde 1.52

6.Litecoin yüzde 2.01

7.EOS yüzde 0.61

8.Binance Coin yüzde 1.58

9.Bitcoin SV yüzde 1.84

10.Tezos yüzde 0.18 düşerken

4.Tether yüzde 0.77 yükseldi.

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