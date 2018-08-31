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Kripto paralarda son durum!

31.08.2018 - 14:49
Kripto paralarda son durum!

Kripto para birimleri piyasalarında dün etkisini göstermeye başlayan düşüş eğilimi sürerken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yedisi geriledi.

Toplam 13,630 adet piyasada işlem gören 1,911 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.11'lik bir düşüşle 7,001 dolara geriledi ve 120 milyar 720 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 53.2'sini oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 2.42, 0.16 ve 6.54 ile sırasıyla yalnızca EOS, Tether ve IOTA yükseldi ve en büyük ilk 100'den ise 60'ı geriledi.

Gelişmelere bağlı olarak piyasa hacmi 226 milyar 980 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 13 milyar 188 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.11

- Ethereum yüzde 1.21

- Ripple yüzde 1.96

- Bitcoin Cash yüzde 1.03

- Stellar yüzde 1.22

- Litecoin yüzde 0.47

- Cardano yüzde 2.33 gerilerken,

- EOS yüzde 2.42

- Tether yüzde 0.16

- IOTA yüzde 6.54 yükseldi.


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