‹ Önceki Haber ABD'nin ham petrol stokları azaldı ABD'nin ham petrol stokları azaldı Sonraki Haber › Piyasalarda gözler Powell'ın konuşmasında olacak Piyasalarda gözler Powell'ın konuşmasında olacak

Kripto paralarda işlem hacmi 100 milyar doların altında

27.08.2020 - 08:50
Kripto paralarda işlem hacmi 100 milyar doların altında | Bitcoin Haberleri

Kripto para piyasalarında, Pazartesi günü 77 milyar dolara kadar indikten sonra, hafta ortasında toparlanarak 111,29 milyar dolar ile bir hafta önceki düzeyine dönen 24 saatlik işlem hacmi, son 24 saatte 92.04 milyar dolar ile yeniden 100 milyar doların altına geriledi.

 

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.16 artışla 11,400.90 yükselirken, piyasa hacmi 210.59 milyar dolar ile önceki 210.41 milyar dolara yakın düzeyde kaldı.

Kripto para piyasalarının en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 50’sinin değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, düşenlerden 6 birim ilk 10 birimin arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam piyasa hacmi, Pazartesi günü indiği 364.63 milyar dolardan, Salı günü biraz toparlanarak 366.7 milyar dolara yükseldikten sonra Çarşamba günü 356.03 milyar dolara geriledi ve yeni günde hafif yükselerek 356.85 milyar dolara çıktı.

Toplam 6,586 kripto para biriminin işlem gördüğü 26,946 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 59’unu Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 0.16 artışla 11,400.90 dolar,

2.Ethereum yüzde 0.38 düşüşle 384.28 dolar,

3.XRP yüzde 0.83 düşüşle 0.27 dolar,

4.Tether yüzde 0.10 artışla 1.00 dolar,

5.Chainlink yüzde 3.09 artışla 15.12 dolar,

6.Bitcoin Cash yüzde 0.38 düşüşle 274.29 dolar,

7.Litecoin yüzde 0.28 düşüşle 57.80 dolar

8.Bitcoin SV yüzde 1.05 düşüşle 190.20 dolar,

9.Crypto.com Coin yüzde 0.07 düşüşle 0.16 dolar,

10.Binance Coin yüzde 0.49 artışla 22.29 dolardan işlem görüyordu.

Çin’de "merkez bankası" görevini yürüten Çin Halk Bankası (PBoC), dijital parasını 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarında kullanmayı planlıyor. PBoC para politikası bölüm başkanı Sun Guofeng, bankanın dijital parayı piyasaya sürmek için henüz bir zaman çizelgesi hazırlamadığını söyledi. Bununla birlikte PBoC, dijital parayı 2022 Kış Olimpiyat Oyunlarında başlatmayı planlıyor.

Çin, dijital yuan testlerini bazı bölgelerde başlattı. Çin merkez bankası, mevcut durumda dijital parayı Shenzhen, Suzhou, Xiongan ve Chengdu’da test ediyor. Çin, dijital para pilot testlerini Pekin, Tianjin, Hebei ve Hong Kong Büyük Körfez Bölgesi’ne de genişletmeyi planlıyor.

Bankanın yaptığı açıklamaya göre dijital yuan, şimdilik yalnızca küçük bireysel işlemler ile test edilecek. PBoC, dijital yuanın ülkede yasal bir para birimi olduğunu ve "bire bir" oranında banknotlara dönüştürülebileceğini de ekledi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.110 Değişim: 1,01% Hacim : 3.146 Mio.TL Son veri saati : 10:51
Düşük 1.105 27.08.2020 Yüksek 1.111
Açılış: 1.108
7,3238 Değişim: -0,52%
Düşük 7,3136 27.08.2020 Yüksek 7,3778
Açılış: 7,3624
8,6751 Değişim: -0,50%
Düşük 8,6613 27.08.2020 Yüksek 8,7373
Açılış: 8,7184
458,84 Değişim: -0,85%
Düşük 457,37 27.08.2020 Yüksek 463,32
Açılış: 462,75
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.