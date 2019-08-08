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Kripto paralarda düşüş sürüyor

08.08.2019 - 12:52
Kripto paralarda düşüş sürüyor | Bitcoin Haberleri

Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin fiyatındaki dalgalanmalar, Bitcoin'in 11 bin 821 dolarla yeniden 12 bin dolar düzeyine inmesiyle devam ederken, piyasanın genelinde görülen düşüş eğilimine paralel olarak da piyasa hacmi 307 milyar 282 milyon dolarla 310 milyar doların altına indi.

Facebook'un kripto para birimi Libra'ya yönelik kural ve düzenleme süreci belirsizliğinin yanında, kripto para birimleri teknolojilerine yönelik üst düzey açıklamalar ve küresel gelişmelerle piyasadaki düşüş sürüyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın 7 Ağustos'ta yayınladığı bir raporda, kripto para birimlerinin finansal sisteme çeşitli riskler oluşturabileceği ve söz konusu risklerin sonrasında gerçek ekonomi üzerinde de etkili olabileceği uyarısı yapıldı.

Kripto varlık fenomenini, risklerini ve ölçüm sorunlarını anlamak (Understanding the crypto-asset phenomenon, its risks and measurement issues) başlıklı ECB raporunda, göstergelerin kripto varlık piyasasının dayanıklı olduğunu gösterdiği belirtilirken, söz konusu analizin piyasadaki fiyat belirlemeye ilişkin belirsizlikler ve somut veri eksikliği sebebiyle dikkatle incelenmesi vurgulandı.

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Küresel gelişmeler kapsamında Çarşamba günü ABD piyasaları açılışında tahvil ve hisse senedi satışlarında görülen düşüşle altın, 2013'ten bu yana ilk kez olmak üzere 1,501.36 dolarla 1,500 doların üzerine yükseldi.

Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.78 artışla 11 bin 281 dolara yükseldi ve 211 milyar 176 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68.8'ini oluşturdu.

Toplam 2 bin 432 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 0.28, yüzde 8.11, yüzde 0.08, yüzde 0.04 ve yüzde 3.26 ile Bitcoin dışında sırasıyla Bitcoin Cash, Binance Coin, Tether, Bitcoin SV ve Monero yükseldi.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte 67'si düşerken, söz konusu düşüşe yüzde 20.98 ile U Network öncülük etti.

Piyasadaki düşüşe paralel olarak piyasa hacmi 307 milyar 282 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 63 milyar 468 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 1.78

4.Bitcoin Cash yüzde 0.28

6.Binance Coin yüzde 8.11

7.Tether yüzde 0.08

9.Bitcoin SV yüzde 0.04

10.Monero yüzde 3.26 yükselirken

2.Ethereum yüzde 0.76

3.Ripple yüzde 1.69

5.Litecoin yüzde 2.90

8.EOS yüzde 0.28 düştü.


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