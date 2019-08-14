Kripto paralarda düşüş sürüyor! İşte son durum | Bitcoin Haberleri

Kripto para birimleri piyasasındaki düşüş eğiliminin şiddetlenmesiyle piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte 10 bin 637 dolarla 11 bin doların altına geriledi.

Kripto para birimleri piyasalarındaki yatay görünümün yerini düşüşe bırakmasıyla piyasadaki eksi yönlü eğilim devam etti. Küresel gelişmeler kapsamında da ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e uygulanacak olan ek gümrük vergilerinin erteleneceğini açıkladı.

Bunun yanında Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde kripto para birimlerine yönelik kural ve düzenlemeler sıkılaştırılıyor. AB’nin Ocak ayında resmi olarak uygulanmaya başlanacak olan Beşinci Kara Para Aklama Yönergesi (Fifth Anti-Money Laundering Directive) kapsamında Almanya’da kripto para ödeme ve emanet hizmeti veren şirketler ile dijital varlık borsalarının Alman Bankalar Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (Bafin) lisans almaları talep edilecek. EU’nun söz konusu yönergesinin 2020 yılında uygulamaya girmesi sebebiyle söz konusu işletmelerin 2019 sonuna kadar lisans başvurusunda bulunması isteniyor. Almanya’nın yanında Fransa’da da lisans uygulaması yapılabileceği belirtilirken, Hollanda’da ise lisans uygulaması yerine kripto para birimleri ekosisteminde hizmet veren şirketlerden kayıt talep ediliyor.

Söz konusu gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 6.36 düşüşle 10 bin 637 dolara geriledi ve 190 milyar 152 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 67.6’sını oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 4.70, yüzde 1.02 ve yüzde 3.10 ile sırasıyla yalnızca Bitcoin Cash, EOS ve Bitcoin SV yükseldi. En büyük 100’den de son 24 saatte 79’u düştü ve yüzde 17.21 ile en çok 71’inci sıradaki ABBC Coin değer kaybetti.

Bitcoin’deki düşüşe paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 14 milyar dolara denk gelen yüzde 4.9 düşüşle 281 milyar 405 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 54 milyar 915 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 6.36

2.Ethereum yüzde 1.12

3.Ripple yüzde 1.43

5.Litecoin yüzde 0.60

6.Binance Coin yüzde 4.17

7.Tether yüzde 0.50

10.Monero yüzde 6.61 düşerken

4.Bitcoin Cash yüzde 4.70

8.EOS yüzde 1.02

9.Bitcoin SV yüzde 3.10 yükseldi.