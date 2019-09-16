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Kripto paralarda 'drone saldırısı' etkisi

16.09.2019 - 13:25
Kripto paralarda 'drone saldırısı' etkisi | Bitcoin Haberleri

Saudi Aramco'ya yönelik saldırının, Suudi Arabistan'ın petrol üretimini azaltacağı endişeleri, yatırımcıların güvenli liman arayışlarıyla altın ve kripto para birimleri piyasalarına da yansırken, petrol fiyatları ise yüzde 10'a yakın yükseldi. Söz konusu endişe sebebiyle altın fiyatı Pazartesi günü yüzde 1.0'in üzerinde yükselirken, Bitcoin'de de artış eğilimi görüldü.

Bunun yanında Block Crypto'da yer alan bir haber, aralarında ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) da olmak üzere 26 merkez bankası yetkilisinin, Facebook'un kripto para birimi Libra temsilcileriyle bir araya geleceğini duyurdu. Financial times'da yer alan habere göre, söz konusu toplantıya daha önce Libra'nın Avrupa Birliğinde hizmet verebilmesi için yasal düzenleme onayı düzeyinin oldukça yüksek olacağı uyarısını yapan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure'nin liderlik yapacağı vurgulandı.

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Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.12 artışla 10 bin 365 dolara yükseldi ve 185 milyar 954 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 69.5'ini oluşturdu.

Toplam 2 bin 824 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 0.22, yüzde 0.44, yüzde 1.01 ve yüzde 0.79 ile sırasıyla yalnızca Ripple, EOS, Binance Coin ve Monero düştü. En büyük 100'den de son 24 saatte 52'si yükselirken, yüzde 14.93 ile en çok 58'inci sıradaki Quant değer kazandı.

Söz konusu seyre paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 267 milyar 552 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 45 milyar 877 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.12

2.Ethereum yüzde 3.09

4.Bitcoin Cash yüzde 0.59

5.Litecoin yüzde 0.81

6.Tether yüzde 0.01

9.Bitcoin SV yüzde 0.94 yükselirken

3.Ripple yüzde 0.22

7.EOS yüzde 0.44

8.Binance Coin yüzde 1.01

10.Monero yüzde 0.79 düştü.


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