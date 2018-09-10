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Kripto paralara SEC engeli

10.09.2018 - 16:27
Kripto paralara SEC engeli

ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC), Bitcoin Tracker One (CXBTF) ve Ether Tracker One (CETHF) isimli borsa yatırım fonu ürünleri işlemlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

SEC duyurusunda, Bitcoin Tracker One ve Ethereum Tracker One ürünlerinin 9 Eylülden 20 Eylüle kadar işlem göremeyeceğini belirtirken, resmi açıklamada Komisyon, kamu menfaati ve yatırımcıların korunması için, söz konusu borsa yatırım fonu ürünleri işlemlerinin geçici bir süreliğine durdurulmasına karar vermiştir denildi.

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Birleşik Krallık merkezli Coinshare Holding'in altı şirketi olan İsveç merkezli XBT Provider'ın piyasaya sürdüğü borsa yatırım fonu ürünleri, 2015 yılında Nasdaq Stockholmde işlem görmeye başladıktan sonra geçen ay ABD piyasalarında yer almaya başlamıştı.


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