Kripto paralar rekor kırmaya devam ediyor

Coinmarketcap sitesi tarafından yapılan açıklamaya göre kripto para birimlerinin değeri 200 milyar doları aştı.

Coinmarketcap sitesi tarafından yapılan açıklamaya göre kripto para birimlerinin değeri 200 milyar doları aştı. Böylece bu paraların piyasa değeri ABD'nin bankacılık devi Citigroup'un değerini geçmiş oldu.

Kripto para birimlerinin yakaladığı bu rekorda etkili olan en önemli husus en yaygın kripto para birimi Bitcoin'in 7500 dolarla yeni bir rekor kırmış olmasıydı.

Bu yükseliş Bitcoin'in piyasa değerini 120 milyar dolarla rekor seviyeye taşıdı.

Piyasanın en büyük ikinci kripto parası olan Ethereum'un piyasa değeri ise 30 milyar doların hemen altına kadr yükseldi. Geri kalan 50 milyar dolarlık piyasa değeri bu para birimlerinin yaklaşık bin kadar rakibi tarafından paylaşıldı.