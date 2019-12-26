Kripto para piyasasında 'Youtube' hareketliliği sürüyor | Bitcoin Haberleri

Youtube'un kripto para içerikli videoları platformdan kaldırmasının ardından piyasada izlenen düşüş eğilimi, tepki alımlarıyla hafifledi. Buna rağmen, Youtube'un hamlesi üzerine kripto para yetkililerinden de eleştiriler gelmeye devam etti.

QuantumEconomics.io kurucusu ve kripto para birimleri analisti Mati Greenspan'in Youtube'a boykot çağrısının ardından, Ethereum ortak kurucusu Vitalik Buteri'n de Youtube'a yeni alternatifler bulunması gerektiğini söyledi. Youtube'un, Buteri'nin Ethereum blockchaini yol haritasına yönelik bir soru cevap videosunu zararlı ve tehlikeli içerik barındırdığı gerekçesiyle platformdan kaldırması sonrası Buterin, bunu garip olarak tanımladı ve resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Sanırım Youtube'a başka alternatifler bulmamız gerekiyor dedi.

Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.45 düşüşle 7,237 dolara geriledi ve 131 milyar 168 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68.9'unu oluşturdu.

##$HABER_1459329$##

Toplam 4 bin 965 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 74'ü gerilerken, piyasadaki düşüşe yüzde 12.66 ile 80'nci sıradaki Bytecoin öncülük etti. En büyük 10'dan da son 24 saatte yüzde 5.70 ile en çok Tezos değer kaybederken, yüzde 0.27, yüzde 0.23 ve yüzde 0.04 ile sırasıyla yalnızca Ethereum, Binance Coin ve Bitcoin SV yükseldi.

Piyasadaki düşüşün hafiflemesiyle piyasa hacmi son 24 saatte 190 milyar 453 milyon dolarla 190 milyar doların üzerine yükselirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 67 milyar 14 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.45

3.Ripple yüzde 0.76

4.Tether yüzde 0.85

5.Bitcoin Cash yüzde 0.64

6.Litecoin yüzde 0.52

7.EOS yüzde 1.16

10.Tezos yüzde 5.70 düşerken

2.Ethereum yüzde 0.27

8.Binance Coin yüzde 0.23

9.Bitcoin SV yüzde 0.04 yükseldi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Etiketler