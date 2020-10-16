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Kripto para piyasaları da borsalara uydu

16.10.2020 - 12:51
Kripto para piyasaları da borsalara uydu | Bitcoin Haberleri

Artan Covid-19 vakaları ve ABD’de yeni teşvik paketine ilişkin belirsizliklerin sürmesi üzerine küresel hisse senedi borsalarında yaşanan düşüşler, kripto para piyasalarını da etkiledi.

Dünyanın önde gelen borsalarındaki toplam 19 hisse senedi endeksinin 15’i Perşembe gününü düşüşlerle geride bıraktı. Bu gelişmelerin etkisiyle gelen satışlarla, son 24 saatte ilk 100 birimin 89’u düştü; dört birim yatay hareket ederken, yalnızca yedi birim yükseldi ve ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı.

Kripto para piyasaların en yüksek hacimli birimi Bitcoin, yalnızca iki saat içinde yüzde 2.3 düşerek 11.280 dolara kadar geriledikten sonra hafif toparlanarak 11,300 doların üzerine döndü. Bitcoin son 24 saatte 0.35 düşüşle 11,340 dolara ve birimin piyasa hacmi de 210 milyar dolara geriledi.

Haftanın ikinci günü 360 milyar doları aşan toplam piyasa hacmi, satış dalgasıyla 4.0 milyar dolar dolayında düşüşle 356.36 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarındaki 24 saatlik işlem hacmi ise, Çarşamba günü indiği 72.5 milyar dolardan, Perşembe günü yaklaşık 6.5 milyar dolar artışla 78.97 milyar dolara ve son 24 saatte laykalış 7.0 milyar dolar artışla 85.09 milyar dolara yükseldi.

Toplam 7,423 kripto para biriminin işlem gördüğü 31,388 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 58.8’ini Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 0.35 düşüşle 11,340.38 dolar,

2.Ethereum yüzde 1.31 düşüşle 371.61 dolar,

3.Tether yüzde 0.02 düşüşle 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 2.09 düşüşle 0.24 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 0.91 düşüşle 254.74 dolar,

6.Binance Coin yüzde 1.44 düşüşle 30.46 dolar,

7.Chainlink yüzde 1.65 düşüşle 10.54 dolar,

8.Polkadot yüzde 3.84 düşüşle 3.97 dolar,

9.Cardano yüzde 1.04 düşüşle 0.10 dolar,

10.Litecoin yüzde 4.36 düşüşle 47.49 dolardan işlem görüyordu.

Halka açık şirketlerin Bitcoin (BTC) birikimleri, alana yeni gelenlerin sektör lideri Grayscale’i yakalamaya çalışmasıyla birlikte 6.8 milyar doları geçti. İzleme kaynağı Coin98 Analytics’e göre toplamda 13 halka açık şirket, Bitcoin’e yatırım yaptı.

Cointelegraph’ın haberine göre, varlık yönetim devi Grayscale, kontrolündeki 449,596 Bitcoin (5.14 milyar dolar) ile en büyük Bitcoin oyuncusu olmayı sürdürüyor. Hemen ardından ise 69,730 Bitcoin (797 milyon dolar) ile CoinShares geliyor.

Şirket rezervlerini Bitcoin ile değiştirmeye karar vererek gündem olan MicroStrategy ise 38,250 Bitcoin’i (437.1 milyon dolar) elinde bulunduruyor. Dördüncü sırada ise 16.551 Bitcoin’e (189.1 milyon dolar) sahip Mike Novogratzın şirketi Galaxy Digital yer alıyor.

Bitcoin’e yatırım yapan 13 halka açık şirketin toplam Bitcoin birikimi ise 600 bin Bitcoin’e (6.86 milyar dolar) yaklaştı ve yükselmeye devam ediyor.


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