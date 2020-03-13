‹ Önceki Haber Almanya'da şirket iflasları azaldı Almanya'da şirket iflasları azaldı Sonraki Haber › Hazine ve Maliye Bakanlığı: Politikalar olumlu sonuçlar veriyor Hazine ve Maliye Bakanlığı: Politikalar olumlu sonuçlar veriyor

Kripto para fiyatlarında düşüş sürüyor

13.03.2020 - 16:10
Kripto para fiyatlarında düşüş sürüyor | Bitcoin Haberleri

Küresel piyasalarda yaşanan sert satış dalgasından etkilenen kripto para piyasasında sert satışlar meydana gelmeye devam ediyor. Bitcoin fiyatı son 24 saat içerisinde yüzde 25.91 geriledi.

Küresel hisse senedi piyasalarındaki sert satış dalgası kripto para piyasalarında da büyük satışlara neden oldu. Kripto para piyasalarının en büyük birimi Bitcoin’in değeri son 24 saatte yüzde 25.91 düşüşle 5 bin 419 dolara kadar geriledi.

Coinmarketcap.com verilerine göre, toplam 5 bin 201 kripto para biriminin işlem gördüğü piyasaların toplam hacmi de son 24 saat içinde 90 milyar dolardan fazla düşerek 263 milyar dolar düzeyine geriledi.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin Türkiye saati ile 15.58 itibarıyla 5 bin 600 dolardan işlem görüyor.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.605 Değişim: 2,10% Hacim : 10.370 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 91.644 13.03.2020 Yüksek 98.856
Açılış: 93.658
6,3270 Değişim: 0,15%
Düşük 6,2512 13.03.2020 Yüksek 6,3353
Açılış: 6,3173
7,0231 Değişim: -0,70%
Düşük 6,9783 13.03.2020 Yüksek 7,0917
Açılış: 7,0729
312,34 Değişim: -2,50%
Düşük 306,30 13.03.2020 Yüksek 323,46
Açılış: 320,36
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.