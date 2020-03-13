Kripto para fiyatlarında düşüş sürüyor | Bitcoin Haberleri

Küresel piyasalarda yaşanan sert satış dalgasından etkilenen kripto para piyasasında sert satışlar meydana gelmeye devam ediyor. Bitcoin fiyatı son 24 saat içerisinde yüzde 25.91 geriledi.

Küresel hisse senedi piyasalarındaki sert satış dalgası kripto para piyasalarında da büyük satışlara neden oldu. Kripto para piyasalarının en büyük birimi Bitcoin’in değeri son 24 saatte yüzde 25.91 düşüşle 5 bin 419 dolara kadar geriledi.

Coinmarketcap.com verilerine göre, toplam 5 bin 201 kripto para biriminin işlem gördüğü piyasaların toplam hacmi de son 24 saat içinde 90 milyar dolardan fazla düşerek 263 milyar dolar düzeyine geriledi.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin Türkiye saati ile 15.58 itibarıyla 5 bin 600 dolardan işlem görüyor.

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