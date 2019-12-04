Japonya'dan 'dijital para' açıklaması | Bitcoin Haberleri

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda, ülkenin merkez bankası tarafından oluşturulacak bir dijital para birimine ihtiyacı olmadığını söyledi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, Finans Endüstrisi Bilgi Sistemleri Merkezi’nin 35. yıl dönümü sempozyumunda yaptığı konuşmada konuyla ilgili şunları söyledi: "Japonya'da nakit kullanımı gün geçtikçe artıyor, ve şu an halk arasında merkez bankası tarafından oluşturulacak bir dijital para birimine talep varmış gibi görünmüyor."

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Kuroda, geçen ay merkez bankasının yakın gelecekte kripto para birimi oluşturma planları bulunmadığını söylemişti.

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