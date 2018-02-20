İngiltere Merkez Bankası başkanından 'bitcoin' açıklaması

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney, Bitcoin para olarak kabul edilmenin göstergelerini karşılayamadı.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, Bitcoin'in bir para olarak kabul edilmek için gerekli geleneksel göstergeleri karşılayamadığını, ne bir tasarruf aracı ne de bir şeyler almak için kullanışlı bir yol haline geldiğini savundu.

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Londra'da Regent's Üniversitesi'nde konuşan Carney, "Bitcoin bir para birimine dönüşmekte başarısız oldu, sınıfta kaldı. Çünkü bir para olmanın geleneksel bakış açılarını karşılayamadı. Bitcoin bir tasarruf aracı değil, çünkü tamamen anlaşılmaz. Hiç kimse onu bir değiş tokuş aracı olarak kullanmıyor" dedi.

Ancak Carney, Bitcoin'in altında yatan teknolojinin finansal işlemleri gerçekleştirmenin faydalı bir yolu olduğunu kanıtladığını ifade etti.