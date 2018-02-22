‹ Önceki Haber Dünyanın en büyüğünden 'balon' uyarısı Dünyanın en büyüğünden 'balon' uyarısı Sonraki Haber › Ekonomi Bakanı Zeybekci'den 'enflasyon' mesajı Ekonomi Bakanı Zeybekci'den 'enflasyon' mesajı

İngiltere kripto paralara ilişkin inceleme başlatıyor

22.02.2018 - 09:54

İngiltere'de kanun yapıcılar kripto paralara ilişkin inceleme başlatıyor

İngiltere'de kanun yapıcılar kripto paraların faydalarıyla zararlarını araştırmak ve yeni teknolojinin nasıl regüle edileceğini gözden geçirmek üzere inceleme başlatıyor.

İngiltere'de Perşembe günü yapılan bir açıklamaya göre Parlamento'nun Hazine Komitesi Bitcoin ve benzerlerinin bankalar ve tüketiciler üzerindeki etkisini inceleyecek ve kripto paraların eninde sonunda geleneksel paraların yerini alıp alamayacağını değerlendirecek.

Hükümet, şeffaflığı ve izlenebilirliği düşük olan piyasanın üstesinden gelmeye çalışıyor; 11 üyeli komite, kripto paraların nasıl denetleneceğini araştıracak.

Muhafazakar Parti'den kanun yapıcı ve aynı zamanda komitenin başkanı olan Nicky Morgan, “İnsanlar Bitcoin gibi kripto paraların giderek daha fazla farkında oluyor ama şu anda İngiltere'de regüle edilmediklerinin farkında değiller.” dedi.

Morgan, inovasyonu boğmadan tüketici ve işletmeleri koruma arasında doğru dengeyi bulmanın hayati önemde olduğunu vurguladı.


Etiketler

  • kripto paralar
  • geleneksel paralar
  • Nicky Morgan
‹ Önceki Haber Dünyanın en büyüğünden 'balon' uyarısı Dünyanın en büyüğünden 'balon' uyarısı Sonraki Haber › Ekonomi Bakanı Zeybekci'den 'enflasyon' mesajı Ekonomi Bakanı Zeybekci'den 'enflasyon' mesajı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
116.841 Değişim: 0,45% Hacim : 6.393 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 115.409 22.02.2018 Yüksek 116.993
Açılış: 116.138
3,7819 Değişim: -0,26%
Düşük 3,7812 22.02.2018 Yüksek 3,8096
Açılış: 3,7919
4,6753 Değişim: 0,28%
Düşük 4,6516 22.02.2018 Yüksek 4,6850
Açılış: 4,66205
161,72 Değişim: 0,15%
Düşük 161,28 22.02.2018 Yüksek 162,01
Açılış: 161,48
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.