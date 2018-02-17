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İlk kez bir merkez bankası dijital paraya geçiyor

17.02.2018 - 13:14

Suudi Arabistan Merkez Bankası, ödemelerin daha hızlı, daha şeffaf ve ucuz olması için Ripple ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Suudi Arabistan Merkez Bankası blok zinciri teknolojisiyle yurt içi ve yurt dışı ödeme işlemlerinin gerçekleşebilmesi için ABD merkezli Ripple ile sözleşme imzaladı.

Körfez yetkilileri fintek kullanımında yeni yöntemlerin keşfedilmesi için ilk pilot programını böylece başlatmış oldu.

Aynı zamanda bir kripto para birimi de olan Ripple sayesinde bu teknoloji ilk kez bir merkez bankası tarafından ülke içerisindeki diğer bankalar tarafından da kullanılabilir hale getirilmiş oldu.

BITCOIN İÇİN UYARMIŞLARDI

Suudi Arabistan Merkez Bankası daha önce vatandaşları bitcoin alım satımlarından uzak durması için uyarmış, gerekçe olarak da bankanın düzenleme yetkisinin dışında kalması gösterilmişti.

Ripple tarafından açıklamada Suudi Arabistan'ın bu hamleyle daha hızlı, ucuz ve şeffaf uluslararası para transferi yapacağını iddia ediyor. Ripple, sınır ötesi bir para transferi işlemini 4 saniyede yapabileceğini belirtirken bu süre ethereum için 2 dakika üzerinde. Geleneksel bankacılıkta ise uluslararası işlemler 3 ila 5 gün zaman alabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Ripple yine bir bir başka körfez kuruluşu UAE Exchange ile anlaşma imzalamış, Western Union da aynı teknolojiyi test ettğini belirtmişti.

Suudilerin komşu BAE merkez bankası ile uluslararası transferde kabul görecek yeni bir kripto para üzerinde çalıştığını BAE Merkez Bankası Başkanı Mübarek Reşat El Mansur açıklamıştı. 


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