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Güney Kore'de kripto para platformlarına baskın

11.01.2018 - 10:34

Güney Kore'de polis ve vergi otoriteleri, yerel kripto para işlem platformlarına vergi kaçakçılığı iddiasıyla baskınlar düzenledi.

Güney Kore Adalet Bakanı Park Sang-ki, hükümetin kripto para ticaretini yasaklayacak bir yasa tasarısı hazırlamakta olduğunu söyledi. Bununla beraber polis ve vergi otoriteleri, yerel kripto para işlem platformlarına vergi kaçakçılığı iddiasıyla baskınlar düzenledi.

Adalet Bakanı Park Sang-ki yaptığı açıklamada, "Sanal paralara ilişkin büyük endişeler var ve Adalet Bakanlığı işlem platformları, borsalar üzerinden kripto para ticaretini yasaklayan bir tasarı hazırlıyor" diye konuştu.

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Adalet Bakanlığı basın bürosunda yapılan açıklamada, kripto para ticaretine yasak önerisinin, diğer kamu kuruluşları ile yeterli müzakere yapıldıktan sonra açıklandığını, bu kuruluşlar arasında Maliye Bakanlığı ve finansal regülatörlerin de olduğunu ifade etti.

Güney Kore'den gelen bu haberlerin etkisiyle Bitcoin düne göre yüzde 9,76 gerileyerek 13.436,71 dolar seviyesinden işlem görüyor.


Etiketler

  • Park Sang-ki
  • kripto para ticareti
  • vergi otoriteleri
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