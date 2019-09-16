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Galatasaray 'dijital varlık' piyasasına girdi

16.09.2019 - 17:25
Galatasaray 'dijital varlık' piyasasına girdi | Bitcoin Haberleri

Galatasaray'ın Socios.com’la imzaladığı sponsorluk anlaşması çerçevesinde sarı kırmızılı taraftarlar takımlarına özel çıkarılacak dijital varlık (taraftar token'ı) ile hem kulüp yönetimine katılacak hem de yatırım yapabilecek.

Galatasaray'dan konu hakkında yapılan resmi açıklamaya göre Galatasaray, blokzincir şirketi Chiliz'le yeni bir ortaklığa başladı. Sarı kırmızılı ekip, Chiliz'e ait blokzinciri tabanlı etki ve ödül özelliği sunan mobil uygulama Socios.com'a katılan ilk Türk kulübü oldu.

Socios.com uygulamasını Paris Saint-Germain, Juventus, West Ham United, AS Roma ve Atletico Madrid gibi Avrupa'nın önde gelen kulüpleri de kullanıyor. Galatasaray söz konusu anlaşma ile taraftarlarına Taraftar Token'ı olarak da bilinen dijital varlıklara sahip olma seçeneği sunacak.

TARAFTAR YÖNETİME KATILACAK

Kulüp açıklamada şu ifadelere yer verdi: Taraftarımız, Socios.com aracılığıyla yapılacak taraftar oylamalarına katılarak kulübümüzle ilgili kararlarda söz sahibi olma imkanı yakalayacak. Socios.com üyesi bir taraftarımız ne kadar çok token sahibi olursa kulübümüzün oylamaya sunduğu konulardaki yönlendirici yetkisi artacak. Uygulama üzerinden takımımızla ne kadar çok etkileşime girerse özel ve nadir deneyimler için düzenlenecek yarışmalarda ödül kazanarak özel hak ve ayrıcalıklardan kazanma ihtimali o kadar artacak.

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Taraftarlar, Galatasaray Taraftar Token ya da Galatasaray Fan Token (GST) isimli dijital varlığı 2020'nin ilk üç ayı içerisinde Socios.com'da uygulamanın kendi dijital parası Chiliz (CHZ) ile satın alabilecek. Binlerce GST ise Socios.com'un artırılmış gerçeklikte (AR) konum belirleme özelliği Token Avıyla ücretsiz olarak dağıtılacak.

KÜRESEL GALATASARAY TARAFTARI DA HEDEFLENİYOR

Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Dorukhan Acar, kulüp olarak Socios.com projesine katılmaktan ve bu heyecanlı yolculuğa başlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Acar, Bu yeni iş birliği taraftar etkileşimi ve küresel taraftar kitlemize erişimimiz açısından bizim için yeni bir fırsatlar dünyası yaratacak olmakla birlikte dijital dönüşüm stratejimizin de bir diğer önemli kilometre taşı olacak dedi.

TARAFTAR İLERİDE DİJİTAL VARLIKLARINI SATABİLECEK

Socios.com CEO'su ve kurucusu Alexandre Dreyfus ise şirket olarak Türkiye'de iki büyük ilgi konusu olan futbol ve kripto paraları bir araya getirdiklerini anlattı.

DHA'nın konu hakkında sorularını yanıtlayan Dreyfus, Galatasaray Fan Token'ın fiyatının kulüp tarafından belirleneceğini aktardı ve ekledi: Diğer tüm ortaklarımızda olduğu gibi Taraftar Token'ı fiyatları makul düzeyde olacaktır. Böylece tüm taraftarlar token alabilir, komünitemize katılabilir, kulüp yönetimine etki edebilir ve ödüller kazanabilir. Örneğin Atletico Madrid token'larını 2 Euro'dan satıyor.

Dreyfus ayrıca ileride taraftarların dijital varlıklarını alıp satabilecekleri bir piyasa da oluşturacaklarını kaydetti.

Socios.com CEO'su, "Burada taraftarlar tokenları CHZ kullanarak alıp satabilecekler... Tokenlar sadece Socios.com içerisinde kullanım alanına sahip ve uygulama dışında (başka kripto borsalarında) satılmayacak... CHZ Socios.com'un dijital para birimi. Taraftarlar Socios.com'dan ya da Binance gibi kripto para borsalarından CHZ alabilecek. Bu ikisi arasında ayrım yapmak önemli çünkü Taraftar Token'ları para birimi değil" diye konuştu.

TÜRKİYE KRİPTO PARA CAMİASINI DESTEKLİYOR

Türkiye'nin önde gelen dijital para borsası Koineks CEO'su Faruk Fatih Özer, anlaşmanın kripto para camiasında heyecanla karşılandığını belirtti.

Özer, Galatasarayın bir çok ünlü dünya kulübü ile birlikte blokzincir tabanlı bir platformda dijital varlık piyasasına girişi hem ülkemiz hem de küresel kripto para piyasaları açısından çok önemli bir adım. Başka güzide kulüplerimiz de açılan bu yolu takip edecektir. Böylece sayısı dünya çapında milyarları bulan futbol taraftarları kripto para ve dijital varlık kavramları ile tanışıp ilk elden bu yeni teknolojileri kullanma fırsatı bulacak şeklinde konuştu.


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