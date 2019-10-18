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G7 ülkelerinden 'stabil kripto para' değerlendirmesi

18.10.2019 - 12:50
G7 ülkelerinden 'stabil kripto para' değerlendirmesi | Bitcoin Haberleri

G7, stabil kripto para birimlerini inceleyen görev grubu, Facebook'un Libra'sı gibi stabil kripto para birimlerinin rekabet, finansal istikrar ve para politikaları için zorluk oluşturacağını belirterek, yasal risk ve endişeler giderilmeden piyasaya sürülmemesini tavsiye etti.

Fransa, ABD, İngiltere, Almanya, Japonya, İtalya ve Kanada'dan oluşan G7 Grubu’nda Libra gibi stabil kripto para birimlerinin küresel etkisini incelemek için oluşturulan görev grubu raporunu yayınladı. Raporda, fiyat istikrarı özelliğine sahip stabil kripto paraların geniş ölçekte piyasaya sürüldüğünde küresel para sistemini ve finansal istikrarı tehdit edebileceği belirtilerek, kara para aklama ve terör finansmanı ile mücadeleyi baltalayabileceği kaydedildi.

Gelişmekte olan söz konusu para birimlerinin siber güvenlik, vergi ve özel hayatla ilgili sorunları gidermede uluslararası çabalara da zarar verebileceğinin ifade edildiği raporda, Libra gibi herhangi küresel bir stabil kripto para projesinin yasal, denetim zorlukları ve riskleri giderene kadar faaliyete geçmemesi tavsiye edildi.

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Raporda, “Stabil kripto paraları tasarlayan özel sektör kuruluşlarının çok çeşitli olan yasal, denetim zorluklarını ve risklerini ele alması beklenmektedir” ifadesine yer verildi.

Özel sektör stabil kripto para geliştiricileri ve kamu sektörüne zorluk ve riskleri ele almak için öneriler sıralayan Dünyanın gelişmiş yedi ülkesinin (G7) raporunda verimliliği artırmak ve finansal hizmetlerin maliyetini düşürmek için yeni yollar bulunabileceğine de vurgu yapıldı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure liderliğindeki çalışma grubunun stabil kripto para birimlerine ilişkin raporu, Uluslararası Ödemeler Bankası'nın (BIS) internet sitesinde yayınlandı.


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