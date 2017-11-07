‹ Önceki Haber ABD'li devlerin kar ve geliri arttı ABD'li devlerin kar ve geliri arttı Sonraki Haber › Benzine bir zam daha geliyor Benzine bir zam daha geliyor

Facebook'u Zuckerberg'e kaptırarak ikizler yine sahnede

07.11.2017 - 12:10

Facebook`u Zuckerberg`e kaptırarak büyük bir yatırım fırsatından olan Winklevoss ikizleri bu kez bitcoin ile tekrar sahnede...

Winklevoss ikizleri olarak bilinen Cameron ve Tyler, Facebook'u Mark Zuckerberg'e kaptırarak büyük bir yatırım fırsatından olmuştu. Ancak bu kez ikiz kardeşler bitcoin ile tekrar sahnede. İkizler sahip oldukları yüzde 1’lik bitcoin hisselerinin değeri 1 milyar doları bulması nedeniyle, Bitcoin‘e yaptıkları yatırım büyüklüğü açısından en zengin ünlüler arasında gösteriliyor.

Winklevoss ikizleri 2013’te bitcoinin toplam arzının (120.000 BTC) yüzde birini satın aldıklarını açıklamışlardı. 2013 yılının sonlarında ikizler, Bitcoin varlıklarının hiçbirini satmadıklarını ve donanım cüzdanlarda barındırdıklarını bir röportajda belirtmişlerdi.

BITCOIN İLE İLGİLİ TÜM VERİLERİ VE HABERLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN...

Bitcoini ilk duyduklarında potansiyelinden çok etkilendiğini söyleyen ikizler o zaman düşüncelerini şu sözlerle ifade etmişlerdi: “Bitcoini ilk olarak 2012'de İspanya kıyılarındaki bir adada öğrendik. İlk izlenimimiz Bitcoinin ya çok büyük bir başarı ya da tam bir hayal kırıklığı olacağıydı. Daha fazla öğrenmeye başladıkça Bitcoinin geleceğin parası olduğuna ikna olduk.”


Etiketler

  • bitcoin
  • yatırım fırsatları
  • Winklevoss ikizleri
‹ Önceki Haber ABD'li devlerin kar ve geliri arttı ABD'li devlerin kar ve geliri arttı Sonraki Haber › Benzine bir zam daha geliyor Benzine bir zam daha geliyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
114.015 Değişim: -0,13% Hacim : 3.197 Mio.TL Son veri saati : 12:57
Düşük 113.823 07.11.2017 Yüksek 114.665
Açılış: 114.442
3,8630 Değişim: 0,69%
Düşük 3,8240 07.11.2017 Yüksek 3,8672
Açılış: 3,83665
4,4700 Değişim: 0,33%
Düşük 4,4419 07.11.2017 Yüksek 4,4754
Açılış: 4,45535
158,52 Değişim: 0,30%
Düşük 157,39 07.11.2017 Yüksek 158,69
Açılış: 158,03
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.