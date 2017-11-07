Facebook'u Zuckerberg'e kaptırarak ikizler yine sahnede

Facebook`u Zuckerberg`e kaptırarak büyük bir yatırım fırsatından olan Winklevoss ikizleri bu kez bitcoin ile tekrar sahnede...

Winklevoss ikizleri olarak bilinen Cameron ve Tyler, Facebook'u Mark Zuckerberg'e kaptırarak büyük bir yatırım fırsatından olmuştu. Ancak bu kez ikiz kardeşler bitcoin ile tekrar sahnede. İkizler sahip oldukları yüzde 1’lik bitcoin hisselerinin değeri 1 milyar doları bulması nedeniyle, Bitcoin‘e yaptıkları yatırım büyüklüğü açısından en zengin ünlüler arasında gösteriliyor.

Winklevoss ikizleri 2013’te bitcoinin toplam arzının (120.000 BTC) yüzde birini satın aldıklarını açıklamışlardı. 2013 yılının sonlarında ikizler, Bitcoin varlıklarının hiçbirini satmadıklarını ve donanım cüzdanlarda barındırdıklarını bir röportajda belirtmişlerdi.

BITCOIN İLE İLGİLİ TÜM VERİLERİ VE HABERLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN...

Bitcoini ilk duyduklarında potansiyelinden çok etkilendiğini söyleyen ikizler o zaman düşüncelerini şu sözlerle ifade etmişlerdi: “Bitcoini ilk olarak 2012'de İspanya kıyılarındaki bir adada öğrendik. İlk izlenimimiz Bitcoinin ya çok büyük bir başarı ya da tam bir hayal kırıklığı olacağıydı. Daha fazla öğrenmeye başladıkça Bitcoinin geleceğin parası olduğuna ikna olduk.”

Etiketler