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Facebook’un başı 'sahte Libra' ile dertte

23.07.2019 - 16:25
Facebook’un başı 'sahte Libra' ile dertte | Bitcoin Haberleri

2020 yılında ortaya çıkması beklenen yeni para birimi Libra, çeşitli güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor.

Sosyal medya platformu Facebook, bir süredir kendi geliştirdiği dijital para birimi Libra’nın üzerinde çalışıyor. Libra’nın taşınabilmesini sağlayan sanal cüzdan Calibra’nın bir benzerini geliştiren art niyetli kişiler, Libra satışı yaptığını öne sürerek kullanıcıları dolandırmaya çalışıyor. Oysa Facebook’un Libra’yı ortaya çıkarmasına henüz aylar var.

Dolandırıcılar, sahte Libra’yı bir başka sanal para birimi olan Ethereum’a çevirdiklerini iddia ediyor. Sahte olan 600 Libra Coin’i 2 Ethereum’a satan dolandırıcılar, geliştirdikleri pek çok sahte sosyal medya sayfası ve internet sitesi üzerinden sahte de Libra’ları yaymaya çalışıyor.

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FACEBOOK LIBRA NEDİR?

Facebook, 2020 yılında piyasaya sürülecek kripto para biriminin Libra olarak adlandırdı. Mastercard ve Visa gibi ödeme sistemleri tarafından da desteklenecek olan Libra, Calibra adı verilen bir dijital cüzdanda bulunacak. Platformun kullanıcılarının kendi aralarında mesajlaşır gibi Libra transferi yapabilecek.


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