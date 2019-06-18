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Facebook kripto para birimi Libra'yı tanıttı

18.06.2019 - 13:40 | Son Güncelleme :
Facebook kripto para birimi Libra'yı tanıttı | Bitcoin Haberleri

ABD'li teknoloji şirketi Facebook, kendi kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Calibra'nın 2020 yılında piyasaya sürüleceğini duyurdu.

The Wall Street Journal'da geçen hafta yer alan haberde Facebook'un Haziran ayı içinde kendi kripto para birimini piyasaya sürmeye hazırlandığı, aralarında Visa, Mastercard, Uber ve PayPal'in bulunduğu birçok şirketin desteğini aldığı belirtilmişti. Konuyla ilgili haberlerde ayrıca, söz konusu kripto para biriminin Libra adıyla piyasaya sürüleceği ve yönetiminden sosyal medya şirketinin değil, şirketlerin oluşturduğu konsorsiyumun sorumlu olacağı ileri sürülmüştü.

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Facebook'tan bugün yapılan açıklamaya göre, kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Calibra 2020 yılında piyasaya sürülecek ve Calibra, "Messenger ve Whatsappta bağımsız bir uygulama" olacak.

Şirketten yapılan açıklamada Calibra’nın, banka ve kredi kartlarının kullandığı aynı doğrulama ve dolandırıcılık karşıtı süreçlerini kullanacağı vurgulanırken, söz konusu dijital cüzdanın ayrıca herhangi bir hesap bilgisi ve finansal veriyi "kullanıcının izni olmadan" Facebook ya da herhangi bir üçüncü tarafla paylaşamayacağının altı çizildi.


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