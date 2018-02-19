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Ethereum'un kurucusu uyardı: Her an sıfırlanabilir

19.02.2018 - 15:31 | Son Güncelleme :

Ethereum'un kurucusu Buterin, kripto paraların her an sıfıra düşebileceğini söyledi.

Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin yatırımcıları kripto paralar konusunda uyardı. Buterin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kripto paraların hala aşırı volatil bir varlık sınıfı olduğunu belirterek "Kaybetmeyi göze alacağınızdan fazla para yatırmayın" yorumunu yaptı.

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Buterin, ayrıca geleneksel varlıkların hala en güvenli yatırım olduğunu da ifade etti. Sert satışlar nedeniyle önceki günlerde kripto paraların piyasa değerinden bir günde yaklaşık 100 milyar dolar silinmişti.

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Etiketler

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