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En büyük 100'den 53'ü geriledi

19.06.2019 - 10:40
En büyük 100'den 53'ü geriledi | Bitcoin Haberleri

Kripto para birimleri piyasalarında Facebook'un kripto para birimi Libra'nın tanıtılmasının etkileri izlenmeye devam ederken, piyasadaki dalgalı seyrin etkisiyle son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 53'ü düştü.

Facebook'un dün tanıttığı kripto para birimi Libra'nın oluşturacağı olası rekabet beklentileriyle kripto para birimlerinde karışık bir seyir görüldü. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, Facebook’un duyurmayı planladığı kripto para Libra için "açık fikirli" olmaya devam ettiğini belirtti, ancak Libra’nın sıkı düzenlemelerle karşı karşıya kalabileceği uyarısında da bulundu. Carney yaptığı açıklamada, regülatörlerin Libra gibi kripto paraların "operasyonel esneklikleri"ni değerlendirmesi, kara para aklamada ve terörün finansmanın da kullanılıp kullanılamayacağını incelemeleri gerektiğini vurguladı.

Bitcoin, son 24 saat içinde TSİ 01:24 ve TSİ 07:44'te sırasıyla en düşük 9 bin 4 dolar ve en yüksek 9 bin 211 doları gördükten sonra son 24 saatte yüzde 0.04 düşüşle 9 bin 174 dolara döndü. Bitcoin, 163 milyar 7 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 56.8'ini oluşturdu.

Toplam 2 bin 244 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 53'ü düşerken, en çok kayıp yüzde 7.40 ile 46'ncı sıradaki Zilliqa'da görüldü.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 2.68, yüzde 2.49 ve yüzde 1.04 ile sırasıyla yalnızca Litecoin, Binance Coin ve Bitcoin SV yükseldi.

Piyasa genelinde izlenen dalgalı seyrin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 286 milyar 960 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 56 milyar 401 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.04

2.Ethereum yüzde 0.01

3.Ripple yüzde 2.44

5.Bitcoin Cash yüzde 1.30

6.EOS yüzde 1.95

9.Tether yüzde 0.25

10.Stellar yüzde 1.95 düşerken

4.Litecoin yüzde 2.68

7.Binance Coin yüzde 2.49

9.Bitcoin SV yüzde 1.04 yükseldi


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