‹ Önceki Haber Draghi'den önemli açıklamalar Draghi'den önemli açıklamalar Sonraki Haber › Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu Davos’ta konuştu Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu Davos’ta konuştu

Dev bankadan kritik 'Bitcoin' uyarısı

24.01.2018 - 12:10 | Son Güncelleme : 24.01.2018 - 12:16

Goldman Sachs, Bitcoin'in değerindeki artışın bu sanal para birimini "balon seviyeye" çıkardığı konusunda uyarıda bulundu.

ABD'li yatırım bankacılığı devi Goldman Sachs'in yatırım yönetim birimi tarafından hazırlanan raporda, Bitcoin fiyatındaki hızlı artış nedeniyle sanal para biriminin piyasa değerinin gerçek değerini aşarak "balon" olarak adlandırılan seviyede işlem gördüğü belirtildi.

Raporda, Bitcoin'in fiyatındaki hızlı artışın, 1997-2001 yıllarında ABD'de görülen "internet balonu" ve 1634-1637 yıllarında Hollanda'da yaşanan "lale çılgınlığı" adlı balon dönemleri geride bıraktığına dikkat çekildi.

BITCOIN İLE İLGİLİ TÜM VERİLERİ VE HABERLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN...

Dijital para biriminin kavram olarak kullanıcılara kolaylık ve şeffaflık sağlaması gerektiğine değinilen raporda, Bitcoin'in bunun tam tersi olduğu ve bu sanal para biriminin işlemlerinin kullanıcılar için genelde 10 gün sürdüğü vurgulandı.

Raporda, ABD'de sanal para bozduran ve çeviren internet şirketlerinin Bitcoin fiyatları arasında yüzde 31 gibi yüksek fiyat farkı görüldüğüne işaret edilerek, aynı zamanda Bitcoin'in işlem maliyetlerinin de çok yükseldiği belirtildi.

DEĞERİNİ KORUMASI BEKLENMİYOR

Kripto paraların şu anki değerlerini uzun dönemde korumasının beklenmediğine dikkat çekilen raporda, Bitcoin'de çöküş yaşanması durumunda bunun küresel ekonomiye veya finansal piyasalara etkisinin olmayacağı belirtildi. Raporda, sanal paraların toplam piyasa değerinin küresel ekonomi içindeki payının yüzde 0,8 olduğu bilgisine yer verildi.

Bitcoin'in değeri 17 Aralık 2017'de 19 bin 900 dolara kadar tırmandıktan sonra 16 Ocak'ta 10 bin doların altına gerileyerek bir ayda yüzde 50 kayıp göstermişti.

ABD'de "internet balonu" veya "dot-com balonu" olarak bilinen dönemde Nasdaq Teknoloji Endeksi'nin puanı 1995-2000 yıllarında 5 katına yükselmiş, 2001'de teknoloji şirketlerinin hisseleri sert düşmüş ve ülkedeki internet firmalarının yarısına yakını iflas etmişti.

Hollanda'da yaşanan "lale çılgınlığı" döneminde ise lale soğanlarının fiyatları 1634'te artmaya başlamış, 1637 başında ise bir lale soğanının fiyatı Hollanda'da ortalama bir konutun fiyatının 5 katına kadar çıkmıştı. Şubat 1637'de lale soğanlarının fiyatları sert düşerek üreticiler ve vadeli sözleşmelere sahip olan yatırımcıları büyük zarara uğratmıştı.


Etiketler

  • Goldman Sachs
  • kripto para
  • yatırım bankacılığı
  • Bitcoin fiyatları
‹ Önceki Haber Draghi'den önemli açıklamalar Draghi'den önemli açıklamalar Sonraki Haber › Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu Davos’ta konuştu Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu Davos’ta konuştu
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
119.126 Değişim: 0,61% Hacim : 3.281 Mio.TL Son veri saati : 13:00
Düşük 118.148 24.01.2018 Yüksek 119.195
Açılış: 118.477
3,7530 Değişim: -0,38%
Düşük 3,7492 24.01.2018 Yüksek 3,7753
Açılış: 3,76735
4,6316 Değişim: -0,03%
Düşük 4,6222 24.01.2018 Yüksek 4,6516
Açılış: 4,63295
162,75 Değişim: 0,20%
Düşük 162,22 24.01.2018 Yüksek 163,02
Açılış: 162,42
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.