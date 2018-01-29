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Büyük hırsızlığın etkisi sürüyor

29.01.2018 - 08:35

Japonya'da yaşanan 500 milyon dolarlık kripto para hırsızlığının piyasa üzerindeki etkisi hala sürüyor.

Japon kripto para Borsası Coincheck Inc., Cuma sabahı Tokyo saatiyle 02:57'de hacklendi ve tarihin en büyük hırsızlıklarından biri yaşandı. Olayın üzerinden üç gün geçmesine karşın yaklaşık 500 milyon dolarlık hırsızlığın, sanal para piyasaları ve küresel çaptaki siyasi çevreler üzerindeki etkisi sürüyor. Söz konusu durum, Coincheck yöneticilerinin Cuma akşamı apar topar düzenlediği bir basın toplantısında duyuruldu.

Dünya genelinde hükümetlerin, ilginin hızla arttığı dijital para piyasalarına yönelik regülasyon çalışmalarının arttığı bir dönemde meydana gelen hırsızlık, bu yöndeki çağrıları artırdı.

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Japonya'da politika yapıcılar birkaç ay önce sanal para Borsalarına ilişkin yeni lisanslama sistemine başladı. Güney Kore'de ise tamamen yasaklanması tartışılıyor.

Bitcoin ve benzerleri, Coincheck'in müşteri kayıplarını kısmen telafi edeceğini açıklaması ardından, Cuma günkü satıştan kaynaklı kayıplarının bir kısmını geri aldı. Buna karşın piyasa gözlemcileri sanal para piyasasına yönelik güvenlik endişelerinin büyük ihtimalle kalıcı olacağını belirtiyor.


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