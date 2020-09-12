‹ Önceki Haber Avrupa Parlamentosu'ndan İngiltere'ye uyarı Avrupa Parlamentosu'ndan İngiltere'ye uyarı Sonraki Haber › Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı? Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?

BTK kripto para araştırma raporunu yayınladı

12.09.2020 - 12:17
BTK kripto para araştırma raporunu yayınladı | Bitcoin Haberleri

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kripto para araştırma raporunu yayınladı.

On Birinci Kalkınma Planı’nda blockchain tabanlı dijital merkez bankası parasının uygulamaya konacağının açıklanmasının ardından dijital para alanında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dijital para ekibinde çalışacak yeni takım arkadaşları aradığını belirten bir ilan çıkarken son olarak da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kripto para araştırma raporunu yayınladı.

Raporda kripto paraların teknolojinin gelişmesi ve dijitalleşmesi ile öneminin giderek artığı ve her geçen gün daha fazla kişi tarafından geçerli bir ödeme aracı olarak kabul edildiği vurgulandı.

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde yer alan Bitexen Teknoloji raporu değerlendirdi. Bitexen Teknoloji A.Ş. CEO'su Yahya Tuğyan Erdem, “Bugün geldiğimiz noktada dünyadaki tüm önemli borsaların Türkiye’ye yerleşmeye çalıştığını görüyoruz. Türkiye’nin ilk milli Coin’i olan EXEN Coin’i sektöre sunan FinTek firması olarak Türkiye’nin dünyada daha fazla söz sahibi olması için proaktif olunması gerektiğine inanıyoruz.

Üzerimize düşen sorumluluğu alarak sektörün öncü teknoloji şirketleri ile birlikte yapılacak tüm çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşları ile her türlü bilgi ve donanımı paylaşmaya, atılacak her adımda destek olmaya hazırız” diye konuştu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.103 Değişim: 0,33% Hacim : 14.507 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.097 11.09.2020 Yüksek 1.105
Açılış: 1.101
7,4726 Değişim: 0,32%
Düşük 7,4368 12.09.2020 Yüksek 7,4819
Açılış: 7,4487
8,8544 Değişim: 0,56%
Düşük 8,7908 12.09.2020 Yüksek 8,8778
Açılış: 8,8054
466,20 Değişim: 0,01%
Düşük 463,51 11.09.2020 Yüksek 469,76
Açılış: 466,17
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.