BTK kripto para araştırma raporunu yayınladı | Bitcoin Haberleri

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kripto para araştırma raporunu yayınladı.

On Birinci Kalkınma Planı’nda blockchain tabanlı dijital merkez bankası parasının uygulamaya konacağının açıklanmasının ardından dijital para alanında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dijital para ekibinde çalışacak yeni takım arkadaşları aradığını belirten bir ilan çıkarken son olarak da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kripto para araştırma raporunu yayınladı.

Raporda kripto paraların teknolojinin gelişmesi ve dijitalleşmesi ile öneminin giderek artığı ve her geçen gün daha fazla kişi tarafından geçerli bir ödeme aracı olarak kabul edildiği vurgulandı.

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde yer alan Bitexen Teknoloji raporu değerlendirdi. Bitexen Teknoloji A.Ş. CEO'su Yahya Tuğyan Erdem, “Bugün geldiğimiz noktada dünyadaki tüm önemli borsaların Türkiye’ye yerleşmeye çalıştığını görüyoruz. Türkiye’nin ilk milli Coin’i olan EXEN Coin’i sektöre sunan FinTek firması olarak Türkiye’nin dünyada daha fazla söz sahibi olması için proaktif olunması gerektiğine inanıyoruz.

Üzerimize düşen sorumluluğu alarak sektörün öncü teknoloji şirketleri ile birlikte yapılacak tüm çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşları ile her türlü bilgi ve donanımı paylaşmaya, atılacak her adımda destek olmaya hazırız” diye konuştu.

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