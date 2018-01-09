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Bitcoin'in bile tahtını salladı! İşte yeni gözde

09.01.2018 - 13:05

Ripple, sanal para piyasasının yeni gözdesi haline geldi. Peki, Ripple'ın Bitcoin ve Litecoin gibi diğer dijital paralardan ne farkı var?

Özel bir şirket tarafından idare edilen Ripple, alışveriş yapmak için kullanılamıyor. Bir yandan, bu sanal parada madencilik de yapılamıyor. Ripple'ın değeri hala Bitcoin'den daha az olsa da, dijital para, dikkat çekici bir yıl geçirdi. Coinmarketcap.com'un verisine göre, sanal para, geçtiğimiz 12 ay boyunca yüzde 40,000'in üzerinde yükselerek değerini 140 milyar doların üzerine taşıdı. Bunun karşısında, Bitcoin'in piyasa değeri ise 252 milyar doların üzerine çıktı.

Yine Coinmarketcap.com'a göre, Ripple, 9 Ocak Salı günü yüzde 9.21'lik bir düşüşle 2.38 dolara indi ve toplam piyasa değeri 92 milyar doların üzerinde seyrediyor. Sanal para, Ethereum'un yeniden altına inse de, hala Litecoin'den daha değerli.

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RİPPLE NEDİR?

Bitcoin ve Litecoin gini sanal paralardan daha farklı olan Ripple, bir "jeton" olarak görülebilir. Bitcoin gibi paralar kendi değerinden işlem görürken "jeton"lar, başka bir şeye bağlı olma eğilimi gösteriyor.

RİPPLE'I KİM YARATTI?

Teknik olarak "XRP jetonu" adı verilen dijital para, küresel para transferi şirketi olan Ripple Labs tarasından yaratıldı ve yine bu şirket tarafından yönetiliyor.

Ripple ile Bitcoin ve Litecoin gibi diğer dijital paralar arasındaki bu sert ayrım, Ripple'ı diğer sanal paralardan daha merkezi kılıyor. Söz konusu diğer sanal paraların sahibi, işlemde bulunan herhangi biri olabilirken Ripple için bu geçerli değil.

RİPPLE "JETONU" VE DİĞER SANAL PARALAR ARASINDA BİR BENZERLİK VAR MI?

Hayır. Bitcoin, işlem gören ve kullanılan asıl para iken XRP jetonları, dolar ve yen gibi geleneksel paralar tarafından destekleniyor. 

Bitcoin ve çoğu diğer sanal para, tek bir amaca hizmet ediyor: dijital para olarak var olmak. Ripple ise bir ülkeden diğerine gerçekleştirilecek para aktarımı problemine çözüm olarak doğdu. Küresel para aktarımı, Ripple ile birkaç saniye içerisinde gerçekleştirilebiliyor.

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