‹ Önceki Haber Antalya'da erkenci kirazın hasadı başladı Antalya'da erkenci kirazın hasadı başladı Sonraki Haber › Merkez Bankası repo ihalesi açmadı Merkez Bankası repo ihalesi açmadı

Bitcoin'den yeni rekor

13.05.2019 - 10:55
Bitcoin'den yeni rekor | Bitcoin Haberleri

Bitcoin, pazar günü yılın rekor düzeyi olan 7 bin 500 doları gördükten sonra son 24 saatte 7 bin 41 dolara döndü.

Kripto para birimleri piyasaları, hafta sonu Bitcoin'in 7 bin 500 doları görmesinin ardından hafif düşmesiyle karışık seyretti. Bitcoin 200 günlük ortalama hareket grafiğinin (SMA200) devam etmesiyle Bitcoin'deki artışın devam edebileceği belirtilirken, piyasanın en yüksek hacimli biriminin 6 bin 600-6 bin 500 dolar düzeylerinde destek bulmasının söz konusu artışa öncülük edeceği vurgulandı.

Toplam 2 bin 169 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, pazar günü Türkiye saati ile 11:09'da 7 bin 500 doları gördükten sonra son 24 saatte yüzde 3.67 düşüşle 7 bin 41 dolara döndü. Bitcoin, 124 milyar 623 milyon dolarlık piyasa hacmiyle de piyasanın yüzde 58.6'sını oluşturdu.

Bitcoin'deki düşüşe paralel olarak piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 7.39 ile yalnızca Binance Coin yükseldi ve yüzde 5.50 düşüşle Litecoin değer kaybetti. En yüksek hacimli 100 birimden de son 24 saatte 88'i düştü ve piyasadaki düşüşe yüzde 13.23 ile 58'inci sıradaki Aurora öncülük etti.

Piyasada hafta sonu görülen artış eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi, Kasım 2018'den bu yana ilk kez 220 doların üzerine çıkarak yılın rekor düzeyi olan 224 milyar dolar düzeyini gördükten sonra, son 24 saatte 212 milyar 629 milyon dolar düzeyine döndü. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 82 milyar 678 milyon dolara ulaşırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 3.67
2.Ethereum yüzde 3.71
3.Ripple yüzde 0.26
4.Bitcoin Cash yüzde 3.65
5.Litecoin yüzde 5.50
6.EOS yüzde 4.47
8.Tether yüzde 0.45
9.Stellar yüzde 3.64
10.Cardano yüzde 4.99 düşerken
7.Binance Coin yüzde 7.39 yükseldi.


Etiketler

‹ Önceki Haber Antalya'da erkenci kirazın hasadı başladı Antalya'da erkenci kirazın hasadı başladı Sonraki Haber › Merkez Bankası repo ihalesi açmadı Merkez Bankası repo ihalesi açmadı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
86.283 Değişim: -2,54% Hacim : 6.322 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 85.447 13.05.2019 Yüksek 88.741
Açılış: 88.629
6,0966 Değişim: 0,63%
Düşük 6,0523 14.05.2019 Yüksek 6,0979
Açılış: 6,0586
6,8526 Değişim: 0,71%
Düşük 6,7952 14.05.2019 Yüksek 6,8545
Açılış: 6,8042
255,42 Değişim: 0,85%
Düşük 253,04 14.05.2019 Yüksek 255,52
Açılış: 253,27
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.