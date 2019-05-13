Bitcoin'den yeni rekor | Bitcoin Haberleri

Bitcoin, pazar günü yılın rekor düzeyi olan 7 bin 500 doları gördükten sonra son 24 saatte 7 bin 41 dolara döndü.

Kripto para birimleri piyasaları, hafta sonu Bitcoin'in 7 bin 500 doları görmesinin ardından hafif düşmesiyle karışık seyretti. Bitcoin 200 günlük ortalama hareket grafiğinin (SMA200) devam etmesiyle Bitcoin'deki artışın devam edebileceği belirtilirken, piyasanın en yüksek hacimli biriminin 6 bin 600-6 bin 500 dolar düzeylerinde destek bulmasının söz konusu artışa öncülük edeceği vurgulandı.

Toplam 2 bin 169 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, pazar günü Türkiye saati ile 11:09'da 7 bin 500 doları gördükten sonra son 24 saatte yüzde 3.67 düşüşle 7 bin 41 dolara döndü. Bitcoin, 124 milyar 623 milyon dolarlık piyasa hacmiyle de piyasanın yüzde 58.6'sını oluşturdu.

Bitcoin'deki düşüşe paralel olarak piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 7.39 ile yalnızca Binance Coin yükseldi ve yüzde 5.50 düşüşle Litecoin değer kaybetti. En yüksek hacimli 100 birimden de son 24 saatte 88'i düştü ve piyasadaki düşüşe yüzde 13.23 ile 58'inci sıradaki Aurora öncülük etti.

Piyasada hafta sonu görülen artış eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi, Kasım 2018'den bu yana ilk kez 220 doların üzerine çıkarak yılın rekor düzeyi olan 224 milyar dolar düzeyini gördükten sonra, son 24 saatte 212 milyar 629 milyon dolar düzeyine döndü. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 82 milyar 678 milyon dolara ulaşırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 3.67

2.Ethereum yüzde 3.71

3.Ripple yüzde 0.26

4.Bitcoin Cash yüzde 3.65

5.Litecoin yüzde 5.50

6.EOS yüzde 4.47

8.Tether yüzde 0.45

9.Stellar yüzde 3.64

10.Cardano yüzde 4.99 düşerken

7.Binance Coin yüzde 7.39 yükseldi.

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