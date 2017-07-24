Bitcoin'deki sert yükseliş 'altın'ı mı işaret ediyor?

Sprott Asset Management, Bitcoin'in aşırı hareketleri altın alımının yararını işaret ediyor.

Bitcoin'de 30 günlük volatilite göstergesi 2015 yılından beri görülen en yüksek seviyesini gördü. Altında ise fiyat dalgalanmaları iki yılın en düşük seviyesine yaklaşıyor. Sprott Asset Management'a göre dijital para biriminin değerini bu yıl neredeyse üçe katlamış olmasına karşın aşırı hareketleri, altın alımının yararının altını çiziyor.

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bloomberght'de yer alan habere göre; Sprott'tan Trey Reik ile gerçekleştirilen bir mülakatta Reik, “Altın güvenilir bir değer saklama aracı ve portföy çeşitlendirmek için üretken bir varlık. Bitcoin'un rolü ise güçlü spekülasyonlarda sınırlı” şeklinde görüş bildirdi.

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