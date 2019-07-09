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Bitcoin'de yükseliş yüzde 10'u aştı

09.07.2019 - 13:11
Bitcoin'de yükseliş yüzde 10'u aştı | Bitcoin Haberleri

Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 10.84 artışla 12 bin 500 doların üzerine yükseldi.

 

Kripto para birimleri piyasalarına yönelik çeşitli açıklamaların etkisiyle piyasalardaki dalgalanmaya rağmen artışlar devam ediyor. Facebook'un kripto para birimi Libra'ya yönelik 16 ve 17 Temmuz'da ABD Senatosu Bankacılık Komitesi ve Mali Hizmetler Komisyonunun duruşmaları öncesi Libra'ya yönelik endişelere rağmen piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimlerinde artış eğilimi görüldü. Piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 10.84 artışla 12 bin 688 dolara yükseldi ve 225 milyar 960 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 64'ünü oluşturdu.

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Toplam 2 bin 322 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 58'i yükseldi ve piyasadaki artışa yüzde 148.28 ile 82'nci sıradaki Japan Content Token öncülük etti. En büyük 10'dan da yüzde 0.45 ve yüzde 2.25 ile yalnızca Binance Coin ve TRON düştü.

Piyasadaki artışa paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 26 milyar dolara denk gelen yüzde 9.51 artışla 353 milyar 265 dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 80 milyar 472 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 10.84

2.Ethereum yüzde 4.03

3.Ripple yüzde 2.57

4.Litecoin yüzde 3.37

5.Bitcoin Cash yüzde 4.57

6.EOS yüzde 1.33

8.Tether yüzde 0.12

9.Bitcoin SV yüzde 1.20 yükselirken

7.Binance Coin yüzde 0.45

10. TRON yüzde 2.25 düştü.


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