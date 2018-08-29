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Bitcoin'de yükseliş sürüyor

29.08.2018 - 15:35
Bitcoin'de yükseliş sürüyor

Kazançlarını beşinci güne taşıyan kripto para Bitcoin, bir ayın en uzun yükseliş serisini kaydetti.

Bitcoin, yükselişini beşinci güne taşıyarak 7,100 dolar seviyesini aştı. Kripto para bir ayın en uzun yükseliş serisini gerçekleştirdi. Momentum göstergeleri yükselişin sürebileceğini işaret ediyor.

Piyasa değeri en yüksek dijital para Bitcoin, Bloomberg tarafından derlenen fiyat bilgilerine göre Salı günü TSİ 13:16'da 7,104.15 dolar seviyesinden işlem gördü.

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Bitcoin, Çarşamba günü Ağustos başından bu yana en yüksek seviyesine tırmandı.

Diğer kripto paralarda Ripple, yüzde 0.85 ekside 0.3474 dolardan alıcı buldu. Ethereum yüzde 0.35 artıda 295.075 dolar oldu. Litecoin, yüzde 0.47 artıda 63.010 dolar oldu.


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