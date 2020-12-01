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Bitcoin'de tüm zamanların rekoru

01.12.2020 - 08:46
Bitcoin'de tüm zamanların rekoru | Bitcoin Haberleri

Bitcoin, yeni haftanın ilk gününde 19 bin 736 dolar ile, 19 bin 660 dolarlık tüm zamanların rekorunu kırdı.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 5.01 artışla 19 bin 411 dolara yükseldi ve haftalık kazancı yüzde 5.53 oldu; birimin toplam piyasa hacmi de 358.76 milyar dolara çıktı.

Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 35 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden iki tanesi de düşenler arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim de, 575.96 milyar dolar ile yeni zirveye yükselirken, kripto piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi de 209.4 milyar dolar ile yeniden 200 milyar dolar sınırını aştı.

Toplam 7 bin 823 kripto para biriminin işlem gördüğü 33 bin 632 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 62.4’ünü Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 5.01 artışla 19,411.44 dolar,

2.Ethereum yüzde 3.05 artışla 604.44 dolar,

3.XRP yüzde 3.49 artışla 0.64 dolar,

4.Tether yüzde 0.24 düşüşle 0.99 dolar,

5.Litecoin yüzde 11.71 artışla 88.75 dolar,

6.Bitcoin Cash yüzde 7.61 artışla 311.78 dolar,

7.Chainlink yüzde 1.67 artışla 14.17 dolar,

8.Cardano yüzde 0.24 düşüşle 0.16 dolar,

9.Polkadot yüzde 2.03 artışla 5.33 dolar,

10.Binance Coin yüzde 3.57 artışla 31.19 dolardan işlem görüyordu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun, "Kripto Para Araştırma Raporu"nun "Kripto Para ve Özellikleri" başlıklı bölümünde, şöyle denildi:

Kripto para birimleri, Avrupa Merkez Bankası tarafından ortaya konulan para matrisine göre regülasyona tabi olmayan ve dijital formatta bulunan sanal para birimleri kategorisinde değerlendirilebilir.


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