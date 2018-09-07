‹ Önceki Haber Çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Sonraki Haber › "Yatırımları yapmaya devam edeceğiz" "Yatırımları yapmaya devam edeceğiz"

Bitcoin'de sert düşüş devam ediyor

07.09.2018 - 12:10
Bitcoin'de sert düşüş devam ediyor

Bitcoin'in değeri iki günde yaklaşık yüzde 15 düşüş gösterdi.

Dünyanın en popüler sanal para birimi Bitcoin'in değeri bugün 6 bin 273 dolara kadar gerilerken günlük kaybı yüzde 6,2'yi buldu. Dün de yüzde 9,1 düşüş gösteren Bitcoin, son iki gün içerisinde yüzde 14,8 değer kaybı yaşadı.

Ayrıca, popüler sanal para birimlerinden olan Ethereum'un değeri de dün yüzde 20 azalmasının ardından, bugün yüzde 7,2 düşüşle 211 dolara kadar geriledi.

Amerikalı yatırım kuruluşu Goldman Sachs'in dün kripto para işlemleriyle ilgili yeni bir birim kurma planını askıya aldığı ve sanal paraların regülasyonu alanlarında belirsizlik gördüğü bildirilmişti.

BITCOIN İLE İLGİLİ TÜM VERİLERİ VE HABERLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN...

Söz konusu karar yatırımcılar tarafından, Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paralarda işlem hacmi ve kullanıcı sayısında orta dönemde düşüş yaşanabileceği şeklinde yorumlanıyor.

Bitcoin, 2017'de altın yılını yaşayarak değeri yüzde bin 300'ün üzerinde artmış ve 17 Aralık'ta 19 bin 892 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Söz konusu tarihten bugüne kadar yüzde 68,5 düşüş kaydeden Bitcoin, sene başından bu yana ise yüzde 54,7 değer kaybetti. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Sonraki Haber › "Yatırımları yapmaya devam edeceğiz" "Yatırımları yapmaya devam edeceğiz"
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
93.339 Değişim: 0,62% Hacim : 4.325 Mio.TL Son veri saati : 16:42
Düşük 92.539 07.09.2018 Yüksek 93.571
Açılış: 93.171
6,4322 Değişim: -2,25%
Düşük 6,4102 07.09.2018 Yüksek 6,6070
Açılış: 6,5804
7,4556 Değişim: -2,67%
Düşük 7,4208 07.09.2018 Yüksek 7,6882
Açılış: 7,66015
248,23 Değişim: -2,23%
Düşük 246,64 07.09.2018 Yüksek 255,29
Açılış: 253,88
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.