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Bitcoin'de 'gerilim'li artış

08.01.2020 - 14:12
Bitcoin'de 'gerilim'li artış | Bitcoin Haberleri

İran'ın ABD saldırısı sonrası yaşanan gerilimle küresel emtia piyasalarında görülen artış kripto para birimlerine de yansıdı ve piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin TSi 05:18'de 8 bin 388 dolarla yılın en yüksek düzeyini gördükten sonra 8 bin 302 dolara çekildi.

İran'ın Iraktaki ABD üssüne düzenlediği misilleme saldırı sonrası bölgedeki gerilimlerin yeniden yükselmesi, hisse senedi piyasalarına olumsuz yansırken, yatırımcıların güvenli liman arayışlarıyla altın piyasalarına yansıyan artış eğilimi kripto para birimleri piyasasında da etkili oldu.

İran yerel medyası, İran'ın Irakta yer alan ABD üssüne düzenlediği saldırıda 80 kişinin hayatını kaybettiğini öne sürerken, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ABD karşı saldırıya geçmediği sürece Tahran'ın operasyona devam etmeyeceğini söyledi. Bunun yanında ABD Başkanı Donald Trump ise saldırı sonrası yaptığı paylaşımda "Her şey yolunda" dedi, fakat kapanış sonrası Wall Streette Dow Jones 400 puan kaybetti.

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Orta Doğudaki jeopolitik gerilimlerin artmasıyla kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, TSi 05:18'te 8 bin 388 dolarla yılın en yüksek düzeyini gördükten sonra son 24 saatte yüzde 5.01 artışla 8 bin 302 dolara döndü. Bitcoin'in 50 Günlük Ortalama Hareketi'ndeki (Simple Average Moving/SMA) boğa eğiliminin artışı desteklemesiyle Bitcoin, 150 milyar 684 milyon dolarlık piyasa hacmine ulaştı ve piyasanın yüzde 69.1'ini oluşturdu.

Toplam 5 bin 7 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 1.75, yüzde 0.29, yüzde 0.49 ve yüzde 0.20 ile sırasıyla yalnızca Ripple, Tether, Bitcoin SV ve Monero düştü. En büyük 10'daki artış eğilimine rağmen, en yüksek hacimli 100 birimden ise son 24 saatte 53'ü geriledi ve yüzde 8.67 ile en çok 95'inci sıradaki Decentraland değer kaybetti.

Bitcoin'deki güçlü artışa paralel olarak piyasa hacmi de son 24 saatte yüzde 3.8 artışla 218 milyar 58 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 96 milyar 734 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 5.01

2.Ethereum yüzde 0.24

5.Bitcoin Cash yüzde 0.46

6.Litecoin yüzde 4.40

7.EOS yüzde 1.92

8.Binance Coin yüzde 0.66 artarken

3.Ripple yüzde 1.75

4.Tether yüzde 0.29

9.Bitcoin SV yüzde 0.49

10.Monero yüzde 0.20 düştü


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