‹ Önceki Haber Haziran ayında en fazla limonun fiyatı arttı Haziran ayında en fazla limonun fiyatı arttı Sonraki Haber › TMSF mevduata sigorta limitini yükseltiyor TMSF mevduata sigorta limitini yükseltiyor

Bitcoin'de düşüş sürüyor! O seviyenin altına geriledi

02.07.2019 - 10:37 | Son Güncelleme :
Bitcoin'de düşüş sürüyor! O seviyenin altına geriledi | Bitcoin Haberleri

Kripto para birimleri piyasalarındaki olumlu gelişmelerle yılın yeni rekor düzeylerini gören piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 10.45 düşüşle 9 bin 871 dolara geriledi.

Piyasanın belirleyici kripto para birimi Bitcoin 175 milyar 648 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 60.2sini oluşturdu. Toplam 2,298 adet kripto para biriminin oluşturduğu en yüksek hacimli 100 birimden son 24 saatte 96sı düşerken, piyasadaki düşüşe yüzde 20.53 ile 32nci sıradaki Crypto.com Chain öncülük etti. Buna paralel olarak en büyük 10daki genel düşüşün de etkisiyle piyasa hacmi 291 milyar 858 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 89 milyar 382 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 10.45,

Ethereum yüzde 5.92,

Ripple yüzde 4.91,

Litecoin yüzde 7.77,

Bitcoin Cash yüzde 4.04,

EOS yüzde 3.80,

Binance Coin yüzde 2.35,

Tether yüzde 0.15,

Bitcoin SV yüzde 6.73,

Tron yüzde 5.28 düştü


‹ Önceki Haber Haziran ayında en fazla limonun fiyatı arttı Haziran ayında en fazla limonun fiyatı arttı Sonraki Haber › TMSF mevduata sigorta limitini yükseltiyor TMSF mevduata sigorta limitini yükseltiyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.189 Değişim: 0,45% Hacim : 4.142 Mio.TL Son veri saati : 13:00
Düşük 99.179 02.07.2019 Yüksek 100.342
Açılış: 99.818
5,6747 Değişim: 0,53%
Düşük 5,6390 02.07.2019 Yüksek 5,7007
Açılış: 5,645
6,4193 Değişim: 0,62%
Düşük 6,3686 02.07.2019 Yüksek 6,4441
Açılış: 6,38
254,16 Değişim: 1,03%
Düşük 250,92 02.07.2019 Yüksek 255,37
Açılış: 251,55
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.