Bitcoin'de düşüş hız kesmiyor

Bitcoin 9 bin dolarlı seviyelere kadar geriledi. Ethereum rekorunun yüzde 30 altında seyrediyor.

Bitcoin fiyatları 10 bin 766 dolar ile 11 bin 797 dolar arasında işlem görerek yüzde 10 dalgalandı. Piyasa değeri en yüksek sanal para Bitcoin, 19 bin 511 dolarlık 18 Aralık 2017 rekorunun yüzde 43 altında bulunuyor.

Bir haftada yüzde 17 gerileyen Bitcoin, 2018'de yüzde 22 değer kaybederken TSİ 11.05 itibarıyla yüzde 0,7 düşüşle 10 bin 979 puandan işlem gördü.

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BİTCOİN KONTRATLARI YÜKSELDİ

CME'de işlem gören 26 Ocak vadeli Bitcoin kontratları, 550 kontrat hacimli işlemlerde yüzde 1.7 artarak 11 bin 130 dolara tırmandı. Bir önceki seansın toplam işlem hacmi 2 bin 657 kontrat idi. CME'de işlem gören kontratlar beş Bitcoin temsil ediyor.

Cboe'de işlem gören 14 Şubat vadeli Bitcoin vadeli kontratları, 3 bin 273 kontrat hacimli işlemlerde yüzde 2.8 artıda 11 bin 120 dolara yükseldi. Bir önceki seansın tamamında işlem hacmi 9 bin 230 kontrat oldu. Cboe'de işlem gören kontratlar bir Bitcoin'u temsil ediyor.

Önde gelen diğer dijital paralardan Ripple, yüzde 0.8 artıda 1.35 dolara yükseldi. Litecoin ise yüzde 4.6 gerileyerek 184.63 dolara geriledi.

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