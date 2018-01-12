‹ Önceki Haber Ekonomistler cari açık verisini değerlendirdi Ekonomistler cari açık verisini değerlendirdi Sonraki Haber › Yapı Kredi'den 'sermaye artırımı' açıklaması Yapı Kredi'den 'sermaye artırımı' açıklaması

Bitcoin'de büyük çöküş bekleniyor!

12.01.2018 - 15:20 | Son Güncelleme : 12.01.2018 - 17:10

Bitcoin fiyatlarının Aralık ayına kadar 1,800 dolara inmesini bekliyor.

Wall Street'te bir danışmanlık firması olan Quinlan & Associates tarafından yayınlanan raporda, Bitcoin fiyatının 2018 yılının Aralık ayına dek 1,800 dolara inme durumunun taslağı çizildi. 156 sayfa uzunluğundaki raporda, şu an 14 bin doların yakınında seyreden Bitcoin'in hem altına benzer bir yatırım varlığı hem de bir ödeme şekli olarak alacağı değerin oldukça üzerinde olduğu savunuldu.

Raporda, "Üretim maliyeti ve değer saklama aracı yaklaşımlarını kullanarak yaptığımız Bitcoin değerlemesinde, sanal paranın bir varlık olarak değeri sırasıyla 2 bin 161 ve 687 dolar olarak sonuçlandı. Bitcoin'e bir para olarak değer biçerken, sanal paranın hem yasal satış işlemlerindeki hem de kara Borsadaki kullanımını hesaba kattık. Uyguladığımız testler sonucu, 1 Bitcoin'in fiyatını 1,780 dolar olarak hesapladık" ifadesi kullanıldı.

##$HABER_1443364$##

Danışmanlık şirketi tarafından yapılan değerlendirmede, Bitcoin'in şu anki değerinde oluşan balonun "patlayacak olduğu" sonucuna varıldı. Şirket, Bitcoin'in bir ödeme şekli olarak kabul edilmemesi durumunda, piyasada gerçekleşecek düzeltmeyle birlikte sanal paranın fiyatının 1,800 dolara kadar inmesini bekliyor. Böylece, kripto para piyasasının değeri de yılın ilerleyen döneminde yüzde 70 düşerek 223 milyar dolara inecek.   

Quinlan & Associates'in yönetici ortağı ve CEO'su Benjamin Quinlan, Business Insider ile paylaştığı açıklamasında, "Kripto paralar, geleneksel yasal paralardaki çoğu özelliğe sahip olsalar da, büyük ölçüde spekülatif yatırım varlıkları olarak kullanılıyor. Bu da bu paraların değerinde hatırı sayılır bir volatiliteye yol açıyor" ifadesine yer verdi.


Etiketler

  • Kripto para piyasası
  • Quinlan & Associates
  • yatırım varlığı
‹ Önceki Haber Ekonomistler cari açık verisini değerlendirdi Ekonomistler cari açık verisini değerlendirdi Sonraki Haber › Yapı Kredi'den 'sermaye artırımı' açıklaması Yapı Kredi'den 'sermaye artırımı' açıklaması
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
114.645 Değişim: -0,06% Hacim : 7.179 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 114.562 12.01.2018 Yüksek 115.719
Açılış: 115.063
3,7479 Değişim: -0,64%
Düşük 3,7457 12.01.2018 Yüksek 3,7826
Açılış: 3,77195
4,5728 Değişim: 0,64%
Düşük 4,5379 12.01.2018 Yüksek 4,5771
Açılış: 4,54365
161,30 Değişim: 0,61%
Düşük 160,16 12.01.2018 Yüksek 161,61
Açılış: 160,32
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.