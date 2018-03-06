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Bitcoin'de 100 dolar senaryosu

06.03.2018 - 11:09

Harvard Üniversitesi'nden Profesör Rogoff'a göre, "Bitcoin'in 100 dolara düşme olasılığı daha yüksek" dedi.

Harvard Üniversitesi'nden Profesör Kenneth Rogoff, dijital para Bitcoin'in değerinin gelecek 10 yıl sonra 100 dolar seviyesine düşmesi olasılığını, 100 bin dolar seviyesinden işlem görmesi olasılığından daha büyük olduğunu söyledi.

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CNBC'ye konuşan Rogoff, "Bitcoin'in 10 yıl sonra şimdiki fiyatının küçük bir kesiri olacağını düşünüyorum. Bugünden 10 yıl sonra Bitcoin fiyatının 100 dolar olmasını, 100 bin dolar olmasına göre daha büyük olasılık olarak görüyorum. Kara para aklama ve vergi kaçırma için kullanılma olasılıklarını ortadan kaldırdığınızda, dijital paraların bir işlem aracı olarak kullanımları çok küçük" dedi


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