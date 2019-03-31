Bitcoin yılın rekorunu kırdı | Bitcoin Haberleri

Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, 30 Mart'ta 11:49'da 4,227 dolar ile yılın en yüksek düzeyini gördükten sonra, son 24 saatte yüzde 1.42 düşüşle 4,099 dolara döndü.

Toplam 2,136 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin'de yılın başından bu yana görülen düşüş eğilimi, ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın JPM Coin ismiyle kendi kripto para birimini çıkaracağı ve dünyanın önde gelen bilişim şirketi IBM'in dijital varlıkların kullanıldığı küresel bir ödeme sistemi ağı oluşturduğunu duyurmasıyla artan kurumsal kripto para birimi adaptasyonu ve kripto para birimleri piyasalarına yönelik yapılan olumlu öngörülerin ardından toparlanmaya başladı. Bitcoin'de, yılın başından bu yana 8 Şubatta 3,399 dolar olan en düşük düzeyin görülmesinin ardından başlayan ayı piyasası, en yüksek hacimli 10 kripto para biriminde de etkili oldu. Söz konusu artışla 30 Mart TSİ 11:49'da yılın en yüksek düzeyi olan 4,227 dolara yükseldikten sonra Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.42 düşüşle 4,099 dolara indi ve 72 milyar 229 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.2'sini oluşturdu.

Bitcoin'deki artışın etkisiyle piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminde 30 Martta görülen genel artış eğiliminin ardından son 24 saatte yüzde 4.07 ile yalnızca Binance Coin yükseldi. En büyük 100'den de son 24 saatte 69'u gerilerken, söz konusu düşüşe yüzde 11.95 ile ABBC Coin öncülük etti.

Piyasada görülen yukarı yönlü eğilimin etkisiyle Cumartesi günü 11:47'de 148 milyar 259 milyon dolar düzeyini gören piyasa hacmi, en yüksek hacimli 10'daki düşüşe paralel olarak son 24 saatte yüzde 3.49 düşüşle 143 milyar 845 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 30 milyar 467 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 1.42

2.Ethereum yüzde 2.14

3.Ripple yüzde 1.89

4. EOS yüzde 3.10

5.Litecoin yüzde 2.27

6.Bitcoin Cash yüzde 2.44

8.Stellar yüzde 0.87

9.Tether yüzde 1.54

10.Cardano yüzde 1.13 düşerken

7.Binance Coin yüzde 4.07 yükseldi.