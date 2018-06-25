Bitcoin yılın dibini gördü

Bitcoin, düzenlemelerin sıkılaşması ve güvenilirliğinin sorgulanmasıyla, 2018'in en düşük seviyesine çekildi.

Bitcoin üzerinde devlet düzenlemelerinin incelemeleri arttı ve dünya merkez bankaları kripto paraların güvenilirliğini sorgulamaya başladı. Böylelikle henüz kuruluş aşamasında olan kripto para sektörü üzerindeki baskı yükseldi ve kripto paralar 2018 yılının dip seviyesine geriledi.

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Bitstamp fiyatlarına göre, Bitcoin yüzde 5.1 değer kaybederek şubat ayında görmüş olduğu 5 bin 920 seviyesini kırdı ve 5 bin 832'ye geriledi. Bitcoin'in şu anda bulunduğu seviye, aralık ayında ulaştığı zirvesi olan 20 bin dolardan yüzde 70 gerilediğini gösteriyor.

Cuma günü, Japonya'da Mali Hizmetler Ajansı kara para aklamayı önlemek için ülkenin en büyük 6 kripto para trade eden organizasyona düzenleme getirdi. Şirketler, 23 Temmuz'a kadar yol haritasını bildirmek zorunda. Yetki sınırları bakımından en kripto para dostu ülkelerden birisi olan Japonya üzerindeki yeni baskılar, piyasa kırılganlığını gözler önüne serdi.