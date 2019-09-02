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Bitcoin yeniden yönünü yukarı çevirdi

02.09.2019 - 16:22 | Son Güncelleme :
Bitcoin yeniden yönünü yukarı çevirdi | Bitcoin Haberleri

Kripto para birimleri piyasalarında geçen hafta izlenen dalgalanmayla 9 bin 500 doların altına kadar gerileyen piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte 9 bin 766 dolarla yeniden 9 bin 500 doların üzerine yükseldi.

Küresel gelişmelere paralel olarak küresel hisse senedi piyasalarında izlenen dalgalanma, geçen hafta kripto para birimlerine de yansımış ve Bitcoin de dahil olmak üzere çeşitli altcoinlerde düşüşler izlenmişti. Buna paralel olarak Bitcoin 9,500 doların altına, piyasa hacmi de 250 milyar doların altına inmişti.

Söz konusu dalgalanmalar sürerken, ABD'li finans uzmanı ve Keiser Report isimli finans programının sunucularından Max Keiser, küresel finans sektörünün küreselleşmeden uzaklaştığını ve dolardaki genişlemenin azaldığını belirterek, mevcut durumun yalnızca Bitcoin ile desteklenebileceğini söyledi. Keiser Report isimli programda sunucu Stacy Herbertı'n yasal para birimlerinin çöküşü ve Çin'deki erimeye paralel olarak ticaret savaşının etkileriyle Bitcoin döneminin başladığı savına katılan Keiser, Bitcoin'in güçlenerek bireysel olarak egemen olan birey gruplarının yükselişini destekleyeceğini savundu. Keiser ayrıca, dünyada süren bütün protestoların, yasal para birimleri ve bankalara yönelik olduğunu öne sürerek, Hong Kong'daki protestoların çözümü Bitcoin. Mısırdaki baskının çözümü Bitcoin. Bütün bu gruplar eylemler yapıyorlar; ancak, Bitcoin'in fiyatı düştüğünde bunu anlayacaklar ve biz de Bitcoin'in kolayca 100 bin dolar düzeyine çıkacağını göreceğiz dedi.

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Bunun yanında küresel gelişmeler kapsamında Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliğinden anlaşmasız ayrılması (anlaşmasız Brexit) durumunda dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Coinbase, Birleşik Krallık merkezli bazı müşteri hesaplarını AB'de başka bir işletmeye taşımak zorunda kalabileceği uyarısı yaptı. Borsa tarafından müşterilere gönderilen notta anlaşmasız Brexit'in şirketin müşterilerine e-para hizmeti vermeyi zorlaştırabileceği belirtildi ve Brexit'e yönelik hazırlıkların devam ettiği vurgulandı.

Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.32 artışla 9,766 dolara yükseldi ve 174 milyar 931 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 69.5'ini oluşturdu.

Toplam 2 bin 550 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 birimindeki dalgalanmalar devam ederken, son 24 saatte yüzde 0.84, yüzde 1.04, yüzde 0.78, yüzde 2.08 ve yüzde 1.83 ile sırasıyla Ethereum, Ripple, Binance Coin, EOS ve Stellar değer kaybetti.

En yüksek hacimli 100 birimden de son 24 saatte 66'sı düşerken, yüzde 7.53 ile en çok 93'üncü sıradaki Solve değer kaybetti.

Piyasadaki dalgalanmaların ardından Bitcoin'deki toparlanmaya paralel olarak piyasa hacmi 251 milyar 836 milyon dolarla yeniden 250 milyar doların üzerine yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 41 milyar 25 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 1.32

4.Bitcoin Cash yüzde 0.63

5.Litecoin yüzde 1.17

6.Tether yüzde 0.07

9.Bitcoin SV yüzde 1.54 yükselirken,

2.Ethereum yüzde 0.84

3.Ripple yüzde 1.04

7.Binance Coin yüzde 0.78

8.EOS yüzde 2.08

10.Stellar yüzde 1.83 düştü. 


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