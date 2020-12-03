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Bitcoin yeniden kritik seviyenin üzerine

03.12.2020 - 11:04
Bitcoin yeniden kritik seviyenin üzerine | Bitcoin Haberleri

Bitcoin, yeni haftanın ilk gününde yükseldiği 19 bin 845 dolarlık tarihi rekor düzeyinden, hafta ortasında yaklaşık yüzde 5'lik bir düzeltmeyle 19 bin doların altına indikten sonra gelen alımlarla yeniden bu düzeyin üzerine yükseldi.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, bugün içerisinde en yüksek 19 bin 302 doları gördü ve haftalık kazancı yüzde 5.84’e çıkarken, birimin toplam piyasa hacmi de 354.33 milyar dolara yükseldi. Bitcoin saat 11.01 itibarıyla ise 19 bin 233 dolardan işlem görüyor.

Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 10 birimin değeri düşerken, ilk 10 birim arasında düşen olmadı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim de, son 24 saatte yaklaşık 24 milyar dolarlık artışla 568.29 milyar dolara yükselerek, geçen hafta ulaştığı 575.96 milyar dolarlık yeni zirvesine yaklaştı. Kripto piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 72 milyar dolarlık sert düşüşle önceki 24 saatte ulaştığı 230 milyar dolardan 158 milyar dolara indi.

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Toplam 7,847 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,854 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 62.3’ünü Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 3.02 artışla 19,069.05 dolar,

2.Ethereum yüzde 2.11 artışla 593.93 dolar,

3.XRP yüzde 2.61 artışla 0.62 dolar,

4.Tether yüzde 0.00 artışla 1.00 dolar,

5.Litecoin yüzde 4.56 artışla 87.82 dolar,

6.Chainlink yüzde 5.31 artışla 13.88 dolar,

6.Bitcoin Cash yüzde 2.47 artışla 291.76 dolar,

8.Cardano yüzde 2.82 artışla 0.15 dolar,

9.Polkadot yüzde 6.65 artışla 5.44 dolar,

10.Binance Coin yüzde 0.81 artışla 30.19 dolardan işlem görüyordu.


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