Bitcoin yeniden bölünüyor

Bitcoin yatırımcıları, 1 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleşen Bitcoin Cash bölünmesinin ardından, şimdi de Jack Liao önderliğinde gerçekleşecek olan Bitcoin Gold bölünmesi için gün sayıyor.

Geliştiricileri tarafından madencilik yaklaşımı Bitcoinin merkezsiz oluşuna vurgu yapılarak tasarlanmış olan Bitcoin Gold'un bölünme işleminin 25 Ekim 2017 tarihinde gerçekleşmesi planlanıyor.

Bitcoin Gold'un bölünme gerçekleştikten sonra tüm yazılımsal işlemlerinin tamamlanması için yaklaşık bir haftalık bir süre öngörülüyor. BTG kodu ile işlem görecek olan Bitcoin Gold'un borsalarda alım satım işlemlerinin başlaması için tüm teknik sürecin tamamlanması tahmin ediliyor.

BTG'nin geleceği ile ilgili öngörüde bulunmak için henüz erken olsa da, son gerçekleşen bölünmeye konu olan Bitcoin Cash'e nazaran Bitcoin Gold'un çok daha az şirket ve grup tarafından destekleniyor oluşu orta ve uzun vadedeki geleceği ile ilgili soru işareti yaratıyor. Bölünmenin ardından teknik süreç tamamlanıp, BTG borsalarda işlem görmeye başladığında yüksek volatilite ihtimalinin kuvvetli olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor. BTG'yi destekleyen şirket ve grupların sayısının düşük oluşu Bitcoin'e olan etkisinin de sınırlı olacağını düşündürüyor.

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Bitcoin Gold, tanıtım sürecinde yapılan duyurularında ve iş akış planında yaşanan mükerrer değişiklikler nedeniyle takipçilerinin kafasını oldukça karıştırdı. Süreç yeni yeni netleşmeye başlasa da bu durumun Bitcoin Gold'un imajı için başlangıçta olumlu olmayan bir etki yarattığı söylenebilir.

Bitcoin Gold çatallanması gerçekleştiği anda kullanıcıların hesaplarında bulunan BTC toplamına eşit miktarda BTG, kullanıcı hesaplarına yüklenecek. Alım satım işlemleri içinse teknik sürecin tamamlandığına dair birincil ve güvenilir kaynaklardan net bilgi gelmesi ve borsaların BTG'yi marketlerinde alım satıma açması beklenecek.

Türkiye'nin en büyük Bitcoin borsası Paribu da 18 Ekim tarihinde yaptığı duyuruyla, BTG bölünmesi başarıyla gerçekleştiğinde, ilgili anda hesaplarda bulunan BTC miktarınca BTG'yi kullanıcı bakiyelerine yansıtacağını, blok zinciri kararlı hale gelip teknik süreç tamamlandığında da BTG bakiyelerinin çekilebileceği bir arayüzün devreye alınacağını açıkladı. İlgili duyuruda Paribu üzerinde BTG alım satımı yapılabilen bir market açılıp açılmayacağı hususuna ise BTG'nin kısa vadeli akıbeti ve kullanıcı taleplerine göre karar verileceği bildirildi.