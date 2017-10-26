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Bitcoin yeniden bölündü

26.10.2017 - 13:50

Bitcoin yatırımcılarının bir süredir merakla beklediği Bitcoin Gold (BTG) çatallanması salı günü gerçekleşti. Böylelikle dün dünyaya gelmesi planlanan en yeni kripto para birimi Bitcoin Gold, beklenenden bir gün önce kripto para dünyasına ilk adımını atmış oldu.

Bitcoin Gold bölünme duyurusundan sonraki süreçte çok sayıda yatırımcı Bitcoin alımına geçmişti. Yüksek fiyat dalgalanmaları ile geçen sürecin ardından bölünme tamamlandı ve Bitcoin Gold çatallanma işlemi tamamlandıktan sonra Bitcoin üzerinde bir satış baskısı oluştu. Bitcoin fiyatları 6000 dolar seviyelerinden 5600 dolar seviyesine geri çekildi. Bölünme işlem gününde Bitcoin pazarı işlem hacmi 24 saatte 3 milyar doların üzerine çıktı.

Bitcoin Gold alım satım işlemlerine olanak veren ilk borsa olan Rusya merkezli Yobit üzerinde 479 dolardan işlem görmeye başlayan yeni kripto para, işleme açıldıktan sonra hızlı bir şekilde 539 dolara kadar yükseldi. Son iki gün içerisinde gelen kâr satışlarıyla fiyatı ciddi oranda düşen BTG, haberimizin hazırlandığı saat itibariyle 213 dolar seviyesinde seyrediyor.

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Her ne kadar çatallanma gerçekleşmiş ve ayrışma sürecine gidilmiş olsa da, BTG altyapısı henüz teknik olarak olgunlaşmış değil. Bu nedenle kripto para ekosistemine Kasım ayından önce etkin bir şekilde dahil olmasının pek mümkün görülmediği de gelen bilgiler arasında.

Türkiye’nin en büyük Bitcoin borsası Paribu da Bitcoin Gold’un teknik altyapısı BTG geliştirici ekibi tarafından tamamlandıktan ve uluslararası güvenilir kaynaklardan teyit alındıktan sonra, BTG bakiyelerinin çekiminin yapılabileceği bir arayüzü kullanıma açacağını duyurdu.
 


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