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Bitcoin yeniden 9 bin 200 doların altına geriledi

03.07.2020 - 11:14 | Son Güncelleme :
Bitcoin yeniden 9 bin 200 doların altına geriledi | Bitcoin Haberleri

Kripto para piyasalarına gelen yeni satış dalgasıyla son 24 saatte en büyük 100 birimin 73’ü gerilerken, gerileyenlerin dokuz tanesi ilk 10 birim arasında yer aldı.

Bu gelişmelerle, son bir haftada 10 bin doların üzerinden sert düştükten sonra Perşembe günü toparlanarak 9,200 doların üzerine yükselen Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.26 düşüşle 9,118 dolara çekildi.

Toplam 5,678 kripto para biriminin işlem gördüğü 22,790 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi 55.94 milyar doları bulurken, toplam piyasa hacmi de 260 milyar dolar olarak hesaplandı. Toplam piyasa hacminin yüzde 64.5’ini Bitcoin oluşturuyor.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 1.26 düşüşle 9,118.92 dolar,

2.Ethereum yüzde 1.51 düşüşle 227.41 dolar,

3.Tether yüzde 0.12 artışla 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 0.92 düşüşle 0.17 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 1.34 düşüşle 221.09 dolar,

6.Bitcoin SV yüzde 1.23 düşüşle 154.96 dolar,

7.Litecoin yüzde 1.21 düşüşle 41.22 dolar,

8.Cardano yüzde 0.88 düşüşle 0.09 dolar,

9.Binance Coin yüzde 3.09 düşüşle 15.39 dolar,

10.Crypto.com Coin yüzde 0.12 düşüşle 0.12 dolardan işlem görüyordu.

Kripto para türev borsası Zubr tarafından paylaşılan rapora göre, Bitcoin blok ödül yarılanması işlemi iki kez daha yapıldıktan sonra, üretilen BTC’ler günlük talebin altında kalacak.

Raporda, bireysel BTC talebinin 2020 itibarıyla belirgin biçimde arttığı ve bu artışın devam ettiği belirtiliyor.

2028 yılında gerçekleşecek beşinci yarılanma işleminin ardından madencilerin blok başına üretimi 1,5625 Bitcoin’e düşecek. Buna göre, madencilerin günlük Bitcoin arzı (ya da üretimi), yaklaşık 900 Bitcoin düzeyindeyken, 2024 yılında gerçekleşecek dördüncü yarılama işleminden sonra 450 Bitcoin’e düşecek.

Mayıs ayında gerçekleşen üçüncü yarılama işleminin ardından blok başına üretim 6.25 Bitcoin’e düşmüştü.

Bitcoin’de dördüncü halving işleminin 2024 yılında gerçekleşmesi bekleniyor; bir başka deyişle, 2024 yılında Bitcoin madencilerinin kazanacağı blok ödülü 3.125 Bitcoin olacak.


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