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Bitcoin yeniden 6 bin 500 doların üzerinde

04.10.2018 - 10:48
Bitcoin yeniden 6 bin 500 doların üzerinde

ABD'nin önde gelen uluslararası yatırım bankası Bank of America'nın blockchain teknolojisinin milyar dolarlık endüstrilerde kullanılabileceğini öngörmesinin ardından piyasada başlayan artış eğiliminin ardından Bitcoin 6 bin 500 doların üzerine çıktı.

Bank of America analistleri, blockchain teknolojisi piyasasının 7 milyar dolara ulaşabileceğini belirtirken, teknolojinin şu an yaygın olarak kullanılmaması sebebiyle söz konusu piyasa büyümesinin ne zaman gerçekleşebileceğinin belirli olmadığını vurguladılar. Konuya ilgili CNBC'de yer alan habere göre uzmanlar öngörülerini, dünyadaki bütün sunucuların yüzde 2.0'sinin blockchain teknolojisine bağlı olması temelinde gerçekleştirdi.

Gelişmelerin etkisiyle kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.61'lik bir artışla 6 bin 581 dolara yükseldi ve 113 milyar 888 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.9'unu oluşturdu. Aralık 2017'de 19 milyar dolar seviyelerine kadar yükselen Bitcoin, en son 28 Eylülde 6 bin 500 doların üzerine çıkmıştı.

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En yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.08 ile yalnızca Tether gerilerken, en büyük 100 kripto para biriminden ise son 24 saatte 89'u arttı ve artış eğilimine yüzde 24.74 ile 88'inci sıradaki Noah Coin öncülük etti.

Artışa bağlı olarak piyasa hacmi toparlamaya başladı ve 219 milyar 410 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 13 milyar 10 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitocin yüzde 1.61

2.Ethereum yüzde 2.23

3.Ripple yüzde 3.45

4.Bitcoin Cash yüzde 1.91

5.EOS yüzde 2.19

6.Stellar yüzde 1.08

7.Litecoin yüzde 1.77

9.Cardano yüzde 2.42

10.Monero yüzde 0.49 artarken

8.Tether yüzde 0.08 düştü.


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